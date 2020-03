Clínica Leven asegura que la prevención es fundamental en la salud podológica Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 17:27 h (CET) La evaluación inicial del pie diabético, el seguimiento exhaustivo y unos cuidados especializados son necesarios para tratar adecuadamente esta enfermedad Hasta 2 de cada 10 pacientes diabéticos en España estará en riesgo de perder una de sus extremidades inferiores, según un estudio de la FEDOP (Federación Española de Ortesistas y Protesistas). Desde la Clínica LEVEN, centro especializado en el tratamiento integral del pie diabético, aseguran que la prevención juega un papel esencial en la salud podológica y en el bienestar de los afectados de diabetes.

La diabetes está lejos de ser un problema minoritario. Según datos de la FEDOP, casi 14 millones de personas la padecen en nuestro país, siendo la primera causa de amputación tanto en España como en otras naciones europeas. Por si fuera poco, cada año surgen 100 mil nuevos casos.

En su último informe, la FEDOP ha revelado que casi el 20% de los afectados por diabetes sufrirán riesgo de amputación de alguna de sus piernas. En la actualidad la pérdida de las extremidades, además, está asociada con este trastorno en 7 de cada 10 casos de amputación en la población española.

Los principales centros especializados en patologías del pie, como la Clínica LEVEN, coinciden con la FEDOP en la importancia del tratamiento preventivo a la hora de frenar el aumento de amputaciones y, en casos extremos, garantizar la calidad de vida de los afectados.

Por qué el tratamiento del pie diabético es fundamental, según la Clínica LEVEN

El diagnóstico y el posterior tratamiento del pie diabético es una de las especialidades de la Clínica LEVEN, cuyo equipo de especialistas médicos consideran que la evaluación inicial del paciente es un primer paso necesario. "No todos los diabéticos", explican "tienen un pie diabético, pero es necesaria la valoración periódica de la sensibilidad, de la circulación sanguínea y del estado articular para un correcto diagnóstico, [...] para conocer el nivel de riesgo de cada paciente".

Debido a la complejidad de esta enfermedad, su tratamiento siempre debe dejarse en manos expertas. "El manejo adecuado de la ulceración, la infección, la enfermedad vascular, los niveles óptimos de glucosa y el control de las deformidades mediante dispositivos de descarga especiales son decisivos para salvar la extremidad", señalan desde la Clínica LEVEN.

Contrariamente a la opinión popular, el pie diabético no puede tratarse de manera puntual, sino que requiere un seguimiento exhaustivo. En este sentido, los profesionales de esta clínica hacen un "seguimiento permanente del paciente a distancia mediante Teleasistencia con el fin de seguir su evolución y detectar irregularidades".

Por otra parte, tan relevante como el diagnóstico inicial y el consecuente tratamiento es la formación del paciente y de su entorno familiar. En la Clínica LEVEN siempre han hecho hincapié en la "labor de orientación y formación sobre los riesgos acarreados por el pie diabético, educación sobre los cuidados que debe seguir, el calzado que debe usar, las normas de higiene y la observación de sus extremidades para evitar la aparición de lesiones".

Y es que los síntomas del pie diabético pueden sobrellevarse y limitar sus consecuencias más extremas con un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz.

Acerca de Clínica LEVEN

Clínica LEVEN es un centro especializado en el tratamiento integral y la prevención de las patologías del pie. Su equipo médico se ha especializado en las diferentes patologías que afectan a la salud del pie, como la diabetes, los problemas vasculares y otros trastornos.

