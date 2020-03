Casuar indica las ventajas de alquilar maquinaria industrial Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 17:07 h (CET) ¿Cuáles son las ventajas del alquiler de maquinaria para la construcción? Prescindir de los costes de mantenimiento y de transporte, reducir el endeudamiento o disponer de maquinaria actualizada son algunos de los beneficios asociados al alquiler de hormigoneras, dumpers, apisonadoras y otros vehículos y maquinarias en el sector de la construcción El alquiler de maquinaria para la construcción es una práctica cada vez más extendida en España. Para los promotores y otros actores del sector del ‘ladrillo’, la compra de estos equipos y vehículos no siempre es la mejor opción. Las hormigoneras, apisonadoras o dumpers conllevan unos elevados costes de oportunidad y diversos gastos asociados (transporte, almacenamiento, etc.), que incrementan el atractivo del alquiler, la solución más demandada según especialistas como Casuar, empresa madrileña con 30 años de experiencia en el alquiler de maquinaria de construcción.

Corren tiempos de bonanza para el ‘ladrillo’ español. Y es que este sector cerrará 2019 con un crecimiento del 4,6%, de acuerdo a las previsiones de Euroconstruct, el doble del promedio del resto de países europeos (un 2,3%). A remolque de este mercado avanzan una serie de nichos, como el alquilerde maquinaria, que también presumiblemente firmará uno de sus mejores años desde 2008.

'¿Por qué debería alquilar una excavadora si puedo comprarla y utilizarla siempre que quiera?'. Esta pregunta tiene mucho sentido para los inversores y promotores inexpertos, pero no para las voces expertas del sector de la construcción, conocedores de las muchas ventajas asociadas al alquiler.

La optimización de recursos disponibles es una de las razones que explican la necesidad de alquilar maquinaria industrial en Madrid y otras comunidades autónomas. Es posible que adquirir una excavadora sea una excelente solución en determinados proyectos, pero no en todos, pues esta maquinaria sólo intervendrá en una parte del proceso, quedando ociosa durante el resto de la obra. Y lo mismo puede decirse de las hormigoneras, apisonadoras y demás vehículos.

A través del alquiler, la empresa constructora puede minimizar este coste, que desaparecerá cuando la maquinaria ya no sea necesaria. Esta ventaja guarda relación con los gastos que pueden ahorrarse con el alquiler de equipos frente a su compra. Por ejemplo, los costos de mantenimiento, lo que implica no solamente la puesta a punto de los equipos sino su reparación y restauración en momentos puntuales, lo que encarece su precio final. Por contra, los contratos de alquiler contemplan este coste y permiten reducirlo eficazmente.

A los costos de mantenimiento se suman los de almacenamiento, como avisan desde Casuar. Determinados equipos de construcción llegan a permanecer mucho tiempo inactivos, lo que obliga a resguardarlos en naves y otros espacios, que también conllevan unos gastos intrínsecos. Este problema es inexistente con el alquiler de vehículos y máquinas, de las que puede prescindirse cuando termine su utilidad.

Por otra parte, el transporte de la maquinaria también incluye costes y molestias que encarecen el coste final del proyecto. Si una empresa inmobiliaria desea acometer una obra en Madrid y su maquinaria se almacena en Valencia, es evidente que su transporte tendrá un impacto negativo en la inversión inicial de este nuevo proyecto. Pero con el alquiler de maquinaria nunca se tropieza con esta complicación.

Pero además, los profesionales de Casuar puntualizan otra desventaja de la compra de maquinaria frente a su alquiler: el incremento del coste de oportunidad. Esta solución obliga a vincular un mayor porcentaje del capital disponible al inmovilizado financiero, lo que limita las capacidades de acometer otros proyectos o destinar una mayor inversión a los recursos humanos y otras áreas de mayor importancia.

Es por ello que el sector del ‘ladrillo’ se ha decantado por el alquiler en los últimos años, confiando en empresas referenciales como Casuar, dedicadas al alquiler de vehículos y maquinarias desde hace tres décadas.

Casuar S.L es una empresa madrileña dedicada al sector de la construcción y el alquiler de maquinaria para obras. Con una trayectoria de casi 30 años de experiencia, sus profesionales se han distinguido por su fiabilidad y la excelencia de sus productos y servicios.

