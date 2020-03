CEAE con la expansión en el sector aeronáutico Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 15:47 h (CET) Todo el mundo habla de la notable expansión del sector aeronáutico, uno de los sectores con mayor crecimiento en estos próximos años Lo cierto es que se prevé que será uno de los sectores con mayor crecimiento en los próximos años. Se encuentra en pleno crecimiento, y sobre todo gracias a la diversificación de empresas auxiliares de los sectores de automoción, naval y maquinaria.

Aunque ahora mismo el país está atravesando un estado delicado, en el que no sólo el sector del turismo se está viendo afectado, sino que, todo se encuentra paralizado debido a la crisis sanitaria causada por el Coronavirus; Hay que estar tranquilos y seguros de que pronto se saldrá de esta situación de malestar y muy conmovedora para toda España. Una vez que finalice esta situación, el sector aeronáutico retomará su auge y crecimiento que estaba aconteciendo hasta hace muy poco.

El sector aeronáutico es un sector productivo de gran impacto económico y social. Y en el caso de España, fundamental por el papel tractor que tiene sobre el resto de la economía nacional. La innovación cada día es un eje básico para el desarrollo industrial y la mejora de la competitividad de España en el mundo.

Buena parte de la importancia de la industria aeronáutica reside en el hecho de que está en el punto de confluencia de muchos ámbitos, ya que no sólo repercute en el ámbito del turismo, sino que repercute en todos los pasajeros que viajan día a día para sus reuniones, ponencias, transporte de mercancías, exportaciones e importaciones, etc. Es decir, que también influye en fabricantes e incluso en políticas medioambientales o de defensa.

Hay que seguir invirtiendo en investigación y desarrollo para continuar creciendo en procesos de internacionalización que permitan a las empresas una mayor diversificación de mercados, oportunidades de negocio y en definitiva ser más competitivos.

Ante tal expansión que se producirá en estos años, será de mayor necesidad y requerimiento la presencia los TCP en los aviones. ¿Qué sería de los viajes sin los auxiliares de vuelo? Cada vez es más necesario un buen equipo de trabajo en las compañías aéreas, que esté al frente de todos los pasajeros y que hagan del viaje del cliente su mejor experiencia. Conseguir esto no es tarea fácil, por eso se requiere de un personal cualificado, y sobre todo que le encante su trabajo.

"Debes prepararte cuanto antes para ser azafata de vuelo y hacerle frente a tal expansión. Piensa que, después de haber estado encerrados tanto tiempo, la gente tendrá más ganas de viajar que nunca, y por eso se necesitan de buenos tripulantes de cabina que afronten tal situación y estén altamente cualificados para conseguir su puesto en las mejores aerolíneas del mundo".

Emergerse en un mundo apasionante, lleno de posibilidades laborales y en el que se podrá crecer continuamente. Pues se trata de un sector que desarrolla proyectos a largo plazo, y que por lo tanto asegura la empleabilidad en los mismos términos. La empleabilidad, al igual que el sector, va en ascenso.

Existen empleos que gracias al crecimiento de la demanda aérea, así como, que en España el turismo representa más del 16% del PIB, tienen un crecimiento constante. Como es el caso de los auxiliares de vuelo o los pilotos comerciales.

Así que, desde CEAE, animan a que se emprenda una carrera en las nubes y se empiece con los cursos de azafata de vuelo que es un sector que brinda toda una carrera llena de demanda de empleo y con excelentes condiciones laborales.

www.cursosceae.es

Teléfono: 902 241 206

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.