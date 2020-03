Marketing Mutante explica el teletrabajo y negocios en tiempos de coronavirus Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 15:04 h (CET) Ha llegado la hora de cambiar el paradigma laboral en muchos sectores. El coronavirus lo está demostrando La pandemia que el mundo está sufriendo actualmente por causa del COVID-19, va a cambiar el mundo, dicen los expertos. Y seguramente así será pero en todos los aspectos, incluidos los laborales. Muchas empresas, por fuerza, están comprobando que el teletrabajo sí es posible. Además, hoy día hay muchísimos recursos tecnológicos para controlar el horario de entrada y salida de los trabajadores por lo que eso también ha dejado de ser una excusa para no implementar el teletrabajo en los sectores donde sí es posible hacerlo.

Pero no es tan sencillo como parece. La transformación digital es algo de lo que muchas empresas llevan hablando muchos años pero que pocas han conseguido implantar al 100%. Rubén Gracia, experto en llevar a las empresas a su plena transformación digital lo explica: "Un negocio digital requiere que la captación, venta y entrega de su trabajo se pueda hacer a través de Internet, pero también requiere que sus trabajadores no dependan de ir a una oficina y salir después del jefe".

El teletrabajo es una de esas partes, y es una gran una oportunidad para reducir costes en las empresas ya que, de este modo, pueden dejar de pagar alquileres y suministros innecesarios y, a su vez, es una oportunidad para ganar tiempo y calidad de vida en los trabajadores. "Teletrabajar no debería ser un problema si existe confianza entre empresario y trabajador y se mantienen unas metas claras", afirma Rubén de Gracia, CEO de Marketing Mutante, una empresa que siempre ha contado con el 100% de su plantilla en teletrabajo.

Sólo un 4,3% de la trabajadores españoles, según las estadísticas de Eurostat, y no más del 20% de las empresas españolas cuenta con programas de teletrabajo que apoyan e impulsando la conciliación de la vida laboral-familiar de sus plantillas.

Trabajar en remoto aumenta la productividad de los empleados en gran medida gracias a que les hace sentirse más libres y cómodos en su trabajo, pero también porque, precisamente esa libertad, se traduce en un mayor compromiso con sus obligaciones siempre que haya una buena estructura.

"Teletrabajar no es darle un portátil a un empleado y mandarlo a casa para implantar ese sistema. Es necesario crear todo un procedimiento alrededor que permita gestionar trabajos en remoto a través de tecnología, y una buena gestión del cambio", asegura de Gracia.

Optar por la transformación digital supone importantes ventajas para las empresas que se traducen en miles de euros de ahorros al año en gastos como alquileres, mantenimientos de oficinas, salas de reuniones, alojamientos, material de oficina o electricidad, un ahorro considerable que podría utilizarse en estrategias de marketing o crecimiento de la empresa.

Otro de los aspectos importantes para considerar que un negocio está preparado para el mundo digital es que pueda captar clientes, vender y entregar sus productos o servicios a través de Internet como comenta de Gracia: "si un autónomo o empresario es capaz de pasar de desconocido a cliente sin tener que haber hecho una sola reunión presencial, se podría decir que tiene un negocio digital".

No estar presentes en las redes sociales, no tener sistemas de venta digital y depender de las recomendaciones, ya sea de forma total o parcial, hace a los negocios vulnerables ante situaciones de inestabilidad como la actual, por eso hoy más que nunca es necesario invertir en formación y herramientas digitales para conseguir digitalizar los negocios.

Soluciones para la empresa frente al parón presencial forzoso del coronavirus

Otra ventaja de abrazar la transformación digital es conseguir "más cintura para capear las situaciones adversas como la que estos días estamos viviendo a nivel prácticamente mundial", pues en caso de acontecimientos complejos a nivel global, "si tienes un negocio digital, los procesos dentro de la empresa no cambian, los trabajadores no modifican su forma de trabajo y, por tanto, la productividad se mantiene, sin olvidar una mayor sensación de libertad y seguridad para los propietarios de la empresa y para los trabajadores, una libertad que, a su vez, permite la conciliación familiar, eliminando la rotación y, en definitiva, creando negocios más sólidos", sostiene el experto.

Es por eso que Rubén de Gracia, sumándose a esta necesaria transformación, quiere dar acceso a un taller gratuito para que pymes y autónomos que siempre han querido dar el paso hacia un negocio digital y hacer, de una vez por todas, esa transformación digital, lo hagan: "Quiero dar oportunidad a las personas a que vean cómo es posible convertir un negocio en digital y cómo, internet, puede reconvertir esta situación y hacer llevar su negocios hasta dónde quieran", explica.

Se puede acceder al taller a través de este link: https://www.marketingmutante.com/taller

