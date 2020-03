Camisetas Manchi lanza una iniciativa para ayudar frente al COVID-19 Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 15:11 h (CET) La empresa Camisetas Manchi quiere aportar su granito de arena con una iniciativa de venta de camisetas deportivas Ante la situación crítica desencadenada por el coronavirus, son muchas las iniciativas que está llevando a cabo la sociedad para recaudar fondos para dotar a los hospitales y residencias de más recursos y material para hacer frente al Covid-19.

El número de contagios y muertes no deja de aumentar en estos días de aislamiento, el coronavirus en España suma 655 muertos más en un día y supera ya los 4.000, hay en total 56.188 infectados detectados en el país.



Ante estas malas noticias, son muchos los que han decidido aportar su granito de arena y sumarse a la causa para conseguir medios para frenar el contagio cuanto antes. Influencers como Rocío Osorno o Jorge Cremades están llevando a cabo iniciativas para recaudar fondos para hospitales de Andalucía en caso de Osorno y Madrid por parte de Cremades a través de sus perfiles de Instagram. En apenas unos días se han recaudado más de 300.000 € de ayuda.

La empresa Camisetas Manchi se ha querido sumarse a la iniciativa y ha lanzado una campaña que durará hasta el día 15 de abril en la que, por la compra de una camiseta deportiva o top deportivo con el hashtag #yomequedoencasa en el torso, donarán los beneficios para la compra de material necesario para las residencias de ancianos "Entre Tajo y Altomira en Barajas de Melo, Cuenca" y "Orpea en Villanueva de la Cañada, Madrid".

Marta Ciruelos, portavoz de la empresa de camisetas personalizadas comenta, " tuvimos la idea de diseñar estas camisetas y tops deportivos para motivar a la gente a hacer una contribución para pequeñas residencias que también necesitan recursos. No tenemos que olvidarnos de nuestros mayores, que ahora más que nunca, necesitan que estemos cerca".

Esta situación esta sacando lo mejor de la sociedad española que ha vuelto a hacer gala de la solidaridad e ingenio que la caracterizan.

