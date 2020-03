Aiwin retransmite por primera vez en el mundo un videojuego corporativo en Twitch Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 13:31 h (CET) El servicio cloud de videojuegos corporativos encuentra en Twitch un nuevo canal de comunicación con el público debido al estado de alarma y la imposibilidad de realizar eventos presenciales Marta Fernández Herraiz, CEO y fundadora de LesWorking y codirectora de REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI), está considerada como una de las personas LGTBI más influyentes en España al ser la creadora de la primera red profesional internacional para lesbianas. Pese a este logro, su carrera profesional estuvo marcada en parte por su doble condición de mujer y lesbiana.

Esta situación se explica gracias a los sesgos inconscientes, un fenómeno psicológico experimentado por todos y que afecta a la percepción de la realidad, alterando las decisiones laborales diarias y convirtiéndose en una barrera para la diversidad e igualdad de las plantillas. Precisamente, Fernández Herraiz se ha enfrentado a sus propios sesgos en una partida retransmitida en directo de SHE, el videojuego corporativo creado por Aiwin para identificar los sesgos y dominarlos.

Marta Fernández Herraiz ha sido la elegida para inaugurar Aiwin Live!, el primer canal de videojuegos corporativos de Twitch creado por el servicio cloud de soluciones basadas en el juego. Durante el transcurso de la partida, retransmitida hoy con una audiencia de más de 100 espectadores en la plataforma líder de ‘streaming’ Twitch, la fundadora de LesWorking también ha hablado con Sergio Jiménez, CEO y fundador de Aiwin, sobre el efecto de los sesgos en su trayectoria laboral y de las principales decisiones diarias en los que los sesgos están más presentes.

Impacto de la crisis actual COVID-19 en la diversidad

Otro de los temas tratados ha sido el impacto de los sesgos inconscientes, la diversidad y la inclusión en el momento excepcional y único que viven las empresas. En este sentido, Marta Fernández destacaba que “este momento debe ser especialmente complicado para las personas LGTBI que no son visibles. Hemos convertido nuestras casas en oficinas y ahí es un poco más difícil ocultarnos.”

Desde el punto de la vista de la empresa, los retos son diferentes y es que “uno de los desafíos de las organizaciones con esta crisis es que las personas se sigan sintiendo parte del equipo”, destacaba la CEO de LesWorking.

“Con el desarrollo de SHE y esta retransmisión en directo queríamos tratar este tema desde un punto de vista coherente con la realidad en la empresa en los tiempos actuales”, ha añadido por su parte Sergio Jiménez, CEO y fundador de Aiwin. “Hasta hace muy poco la diversidad trataba de personas, pero ahora además hay que tener en cuenta los algoritmos y la tecnología que desarrollan estas mismas personas. Por ello el objetivo final de SHE es crear una Inteligencia Artificial libre de sesgos”, finaliza.

Primera edición de Aiwin Live!

Aiwin, servicio en la nube de videojuegos corporativos, ha creado el canal Aiwin Live! para retransmitir partidas en directo de sus juegos junto a profesionales y empresas invitadas y, así, divulgar al mundo corporativo sobre temas que les preocupan como la diversidad e igualdad, el liderazgo o la ciberseguridad.

En este sentido, Sergio Jiménez ha destacado que “la irrupción de nuevas tecnologías, como el teletrabajo o el streaming, puede ser un gran apoyo en los quehaceres diarios de las empresas, con reuniones virtuales o con eventos retransmitidos por Internet, y también una gran ayuda en situaciones críticas que no se ven todos los días, como sucede con el coronavirus y sus efectos en el ámbito empresarial”.

