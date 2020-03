Fundación Adecco ofrece recursos online para mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 11:27 h (CET) Enmarcado en la campaña #PrepárateParaElEmpleo, la entidad ha elaborado una serie de recomendaciones para ayudar a las personas más vulnerables durante estos días. Se trata de un plan a 15 días para definir propósitos, metas y objetivos que ayuden a los profesionales con más dificultades a mejorar su empleabilidad Transcurrida más de una semana desde la aprobación del estado de alarma y ante unas previsiones inciertas sobre cuánto se prolongará, la Fundación Adecco, en el marco de su misión social y de la responsabilidad asumida por el Grupo Adecco, quiere estar más cerca que nunca de sus beneficiarios, todos ellos en riesgo de exclusión sociolaboral: personas con discapacidad, mayores de 55 años, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género, entre otros. Las condiciones psicológicas o de salud y la situación previa de exclusión en la que ya se encontraban, podría provocar que su aislamiento sea mayor, conduciendo a situaciones de riesgo psicosocial estructurales.

En este contexto, y enmarcado en la campaña #PrepárateParaElempleo, la Fundación Adecco ofrece a los demandantes de empleo más vulnerables diferentes recursos online que les ayudarán a aumentar su empleabilidad durante la cuarentena. “Hemos detectado que muchas personas con discapacidad o situaciones de exclusión severa se sienten desconcertados y bloqueados ante esta nueva situación. Han parado bruscamente toda su rutina y actividad de búsqueda de empleo, por lo que nos sentimos en la responsabilidad de poner a su disposición todos nuestros recursos a través de la vía online”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Ante una situación insólita y con el objetivo de que las personas en búsqueda activa de empleo saquen el máximo provecho a estos días de confinamiento, la Fundación Adecco ha elaborado el Checklist #PrepárateParaelEmpleo, un plan a 15 días para definir propósitos, metas y objetivos que ayuden a los profesionales con más dificultades a mejorar su empleabilidad.

“Es fundamental que los demandantes de empleo tengan una rutina que les permita seguir conectados con las tareas propias de la búsqueda, de modo que cuando el mercado se reactive, no tengan que empezar de nuevo, con la consiguiente merma de ritmo y de resultados. Este checklist les ofrece una planificación orientativa para que organicen sus días en casa, obteniendo el máximo rendimiento”- apunta Mesonero.

En la misma línea, la Fundación Adecco pone a disposición 8 guías de orientación laboral , de descarga gratuita, dirigidas a diferentes grupos en riesgo de exclusión: mayores de 45 años, personas con discapacidad, desempleados de larga duración o mujeres víctimas de la violencia de género:

Ponle fin al paro . Guía de orientación laboral para desempleados de larga duración.

Muy válidos para el empleo . Guía de orientación para personas con discapacidad intelectual.

Un empleo contra la violencia . Guía de orientación laboral para mujeres víctimas de la violencia de género.

#TuEdadEsUnTesoro . Guía de acompañamiento laboral para personas mayores de 45 años.

Eres lo que te gusta : cómo convertir las aficiones en competencias para el empleo.

Preparados para no quedarnos parados . Guía de orientación laboral para jóvenes que buscan su primer empleo.

15 consejos para encontrar empleo . Guía básica de acompañamiento laboral.

Diferentes.Guía para entender la diversidad y la discapacidad en los entornos profesionales. 5 tips para mejorar la candidatura sin moverse de casa

Los expertos de la Fundación Adecco han identificado, asimismo, 5 tareas básicas que los demandantes de empleo habrán de poner en práctica para salir fortalecidos durante estos hogareños días. Se trata de sencillos tips que “ayudarán a mantener una buena salud emocional y a multiplicar las oportunidades de éxito, una vez las empresas reinicien sus procesos de selección”- afirma Mesonero.

- Identificar fortalezas: Qué mejor momento que estos días de confinamiento para conocerse mejor e identificar fortalezas profesionales. En un entorno eminentemente tecnologizado, las empresas valorarán más que nunca 5 cualidades tan humanas como la curiosidad, el espíritu colaborativo, la capacidad de aprendizaje, la creatividad o la capacidad de adaptación. La recomendación es la siguiente: elaborar un listado de 10 principales fortalezas y pensar cómo pueden ayudar en el desempeño de un puesto de trabajo. Por ejemplo: “tengo gran capacidad de concentración, lo que me permite poner foco en cualquier tarea y no distraerme”. Esta sencilla práctica reforzará la autoestima y ayudará a mejorar el discurso en futuras entrevistas de trabajo.

- Fichar 'empresas diana': Es el momento de identificar la mejor empresa para trabajar y recabar toda la información posible. Visitar su web corporativa, conocer su misión, visión y valores para poder contribuir a los mismos. Aunque quizás ahora no estén recibiendo candidaturas, es buena idea investigar si tienen vacantes para ganar tiempo y redactar una carta de presentación personalizada.

- Poner a punto el currículum: Estos días brindan una gran oportunidad para actualizar el CV. Además de incorporar las últimas formaciones y experiencias laborales, algunas recomendaciones son: redactar una versión para cada oferta -incorporando algún dato o información clave que conecte con la misma-, apostar por la brevedad -no más de 2 caras de un folio-, renovar la foto, -siempre de corte profesional- y desechar datos como la fecha de nacimiento o el DNI, que no dicen nada de tu valía como trabajador. Si se lleva mucho tiempo parado, estos son algunos consejos para redactar el currículum tras largos periodos inactivo.

- Formarse online: La formación online cotiza al alza y más en un periodo de cuarentena. Es el mejor momento para actualizar o mejorar los conocimientos y competencias. Cada sector demanda unas habilidades específicas; sin embargo, las competencias digitales o los idiomas siempre son una buena opción. El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece formación gratuita a las personas desempleadas.

- Lanzarse con las redes profesionales: Cada vez más empresas reclutan a sus candidatos por internet y cada vez más personas refuerzan su red de contactos a través de redes profesionales, sin moverse de casa. Por ello, Linkedin ya es un imperativo. Algunas recomendaciones son: proponerse, al menos, hacer 3 contactos semanales o no limitarse a enumerar las funciones del puesto, sino destacar logros para marcar la diferencia. Cómo crear un perfil de Linkedin

Acompañamiento telemático a 20.000 personas en riesgo de exclusión

Además, el equipo de la Fundación, formado por consultores con alta especialización en inclusión laboral y situaciones de exclusión social, está intensificando el acompañamiento a todos sus usuarios mediante la atención telemática y de proximidad.

A través de diferentes acciones de orientación y acompañamiento, la Fundación va a proponer a sus 20.000 usuarios en situación de desempleo y riesgo de exclusión social continuar con las rutinas de formación para el empleo a través webinars, sesiones individuales y tutoriales online que están elaborando. De esta manera se pretende que este tiempo de aislamiento les permita salir reforzados y retomar de nuevo la búsqueda de empleo con éxito.

“La idea es que la situación de confinamiento les afecte lo menos posible y no se sientan desamparados, sino que podamos acompañarlos en todo momento a través de los recursos que la era digital nos brinda”- concluye Mesonero.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.