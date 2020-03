Diez consejos para cuidar la salud de huesos y músculos durante la cuarentena La falta de movimiento también puede afectar a nuestros huesos y músculos por lo que conviene seguir algunos sencillos consejos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 26 de marzo de 2020, 14:14 h (CET) La falta de movimiento no es buena para el mantenimiento de nuestros músculos, huesos y articulaciones. La actividad y el ejercicio moderado son claves para mantener la movilidad y la flexibilidad. Además, mantener una musculatura fuerte es necesaria para proteger y prevenir la estabilidad de las articulaciones, reducir el dolor articular y prevenir el desgaste.



En aquellas situaciones que nuestra movilidad se ve reducida, es necesario mantener unos hábitos adecuados que permitan cuidar de nuestros huesos y reforzar nuestros músculos para evitar la pérdida de masa muscular.



Colnatur, la gama de productos naturales a base de colágeno de Laboratorios Ordesa, quiere estar al lado de aquellas personas preocupadas por la salud de sus huesos y músculos, para que puedan adoptar algunos sencillos hábitos para cuidar la salud musculo-esquelética durante estas semanas que debemos quedarnos en casa.



Mantén la actividad física diaria. Intenta practicar ejercicio moderado, diariamente o como mínimo por lo menos tres veces por semana. Puedes encontrar múltiples opciones con tablas de ejercicios en Internet o en redes sociales. O puede ser un buen momento para iniciarte en deportes como yoga o pilates, que se pueden practicar fácilmente en casa.



Si estás haciendo teletrabajo es importante hacer descansos y estiramientos a menudo para evitar sobrecargas articulares. Por cada 50 minutos de trabajo deberíamos descansar durante cinco o diez minutos y movernos.



Adopta una postura adecuada. Las malas posturas mientras trabajas, ves la televisión o al practicar algún deporte también pueden afectar al buen movimiento de las articulaciones y provocar desgaste prematuro.



El alcohol y el tabaco son sustancias tóxicas que también pueden afectar a la salud de tus articulaciones, así que evita su consumo.



Más que nunca debes seguir una dieta equilibrada, adecuada a la edad y condiciones individuales. Come 3 raciones de fruta al día y 2 raciones de verduras u hortalizas; proteínas de alto valor biológico distribuidas en las diferentes comidas (huevos, pescado blanco y azul, carnes magras, lácteos) o proteínas vegetales, como legumbres; hidratos de carbono, que proporcionan la energía que necesita tu organismo para llevar a cabo las funciones vitales y no te olvides de las grasas saludables, como puede ser el aceite de oliva o los frutos secos.



Evita los azucares refinados y escoge opciones preferiblemente integrales.



Toma el sol 15 minutos cada día. La vitamina D es esencial para la salud de los huesos, ya que ayuda en la absorción del calcio. Aunque podemos encontrarla en algunos alimentos, el 90% de esta vitamina procede de la exposición solar.



Por eso es conveniente tomar cada día unos minutos el sol aunque sea desde una ventana o un balcón.



Mantén un peso corporal adecuado, ya que el sobrepeso aumenta el riesgo de problemas en las articulaciones.



Cuida tu hidratación. Bebe agua regularmente, ya que así mantendrás el buen funcionamiento de tus articulaciones.



La toma de complementos alimenticios a base de colágeno hidrolizado, una proteína de gran importancia para cuidar músculos y articulaciones puede contribuir a conservar y aumentar la masa muscular y a cuidar tus articulaciones Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El actual descenso de casos de tuberculosis no permitirá alcanzar el objetivo de tuberculosis cero en 2030 Según los datos publicados de 2018, el número de casos fue de 4.389 con una tasa por cada 100.000 habitantes del 9,39% Cómo evitar el impacto negativo de los antibióticos en nuestra flora intestinal La flora intestinal la componen el conjunto de microorganismos que entre muchos otros beneficios, se encargan de realizar las labores digestivas en la absorción de los alimentos La app Quiero cuidarme Más ya está disponible para dar consejo clínico gratuito SEMI y semFYC apoyan la iniciativa con un llamamiento a sus médicos para que destinen parte de su tiempo de manera altruista para descongestionar las urgencias Pon a punto tu sistema inmunitario para defenderte de las agresiones externas Los complementos nutricionales que incluyen entre sus componentes vitamina C liposomada, jalea real, propóleo o calostro se emplean frecuentemente para contribuir a la función inmune Recomendaciones para pacientes con enfermedades reumáticas ante el coronavirus No se ha descrito que los pacientes con enfermedades reumáticas que reciben tratamientos biológicos o con fármacos inmunosupresores sean un grupo de riesgo para desarrollar formas más graves de la enfermedad causada por el coronavirus