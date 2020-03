Disney+ se lanza en PlayStation®4 en España Disney+ ofrece un amplio catálogo desde películas de éxito hasta clásicos, series de televisión y Disney+ Originals por descubrir Redacción Siglo XXI

jueves, 26 de marzo de 2020, 13:54 h (CET) Disney+ ya está disponible para su descarga gratuita en PlayStation®4 (PS4™) a través de PlayStation®Store en España.



De la mano de The Walt Disney Company, Disney+ aterriza en España con un amplio catálogo para todas las edades compuesto por más de 500 películas, 300 series y un total de 26 Disney+ Originals de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. La emocionante pizarra de Disney+ Originals en el lanzamiento incluye El Mundo Según Jeff Goldblum de National Geographic, The Mandalorian de Lucasfilm, Forky hace una pregunta de Pixar y una versión en imagen real de La Dama y el Vagabundo de Walt Disney Studios.



El precio de suscripción es de 6,99 euros al mes o 69,99 euros al año, con un periodo de siete días gratis de prueba.



