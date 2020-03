El cambio de hora podría agravar las consecuencias del confinamiento En pleno estado de alarma y tras 15 días de confinamiento, los españoles adelantarán sus relojes 60 minutos Redacción Siglo XXI

jueves, 26 de marzo de 2020, 13:46 h (CET) La madrugada del sábado al domingo y tras 15 días de la declaración del estado de alarma, miles de españoles girarán las manecillas de sus relojes para adelantarlos 60 minutos. La cita tendrá lugar a las dos de la mañana y nos restará una hora de sueño. Sin embargo, lo más llamativo de este cambio horario es que tendrá lugar en unas circunstancias excepcionales.



Tal es así que, según los datos que maneja acierto.com, incluso podría acabar afectándonos en mayor medida. Pero, ¿de qué manera?, ¿cómo podemos afrontar el cambio horario en la coyuntura actual?



Consecuencias del cambio de hora: baja la productividad y aumentan las bajas Así, la investigación de la entidad revela que el cambio horario altera nuestro ritmo interno y fomenta la aparición de problemas para conciliar el sueño durante esa noche y las siguientes. Esto, a su vez, dispara el estrés, la secreción de cortisol y también la sensación de apetito. Por otra parte y según los datos de acierto, adelantar el reloj incrementa los riesgos de sufrir hipertensión y migraña e incluso eleva las tasas de suicidio.



Fruto de esta realidad, la productividad cae en picado y se disparan los accidentes laborales. Sobre todo en aquellos puestos más exigentes físicamente, donde las lesiones aumentan en un 6%. Algo todavía más preocupante en este momento en el que los hospitales se encuentran saturados y la economía del país empieza a resentirse por la crisis del coronavirus.



Aquí intervienen varios factores: el estrés, la falta de sueño y el descanso inadecuado. Algo parecido ocurre con los siniestros en carretera fruto de la falta de atención, que también aumentan con el cambio horario pues, entre otros, cambian las condiciones de luz en las que conducimos habitualmente.



Unos inconvenientes que, como vemos, podrían verse agravados en esta situación y que se suman a los sentimientos de ansiedad que algunas personas empiezan a experimentar. Y es que esta semana será, según los expertos, la más complicada.



Cómo afecta el cambio de hora al ahorro Respecto a cómo afecta el cambio horario al ahorro, lo que dicen los últimos datos es que en nuestro país este se mueve entre el 0,1% y el 0,5%; mientras que en otros países con menos horas de sol podría notarse algo más. En cualquier caso, este podría alcanzar el 5% si lleváramos a cabo un consumo responsable y tomásemos medidas específicas. Este ahorro, no obstante, afectaría principalmente a la industria. El cálculo que se estima para las familias es de seis euros anuales.



Cómo sobrevivir al cambio de hora durante el confinamiento La parte positiva, sin embargo, es que estaremos una hora menos confinados en casa, y que ganaremos una hora de luz. La clave para atenuar las consecuencias radica en mantener la calma, aceptar el cambio con naturalidad e intentar mantener los hábitos y las rutinas que hayamos puesto en marcha durante estos días.



Esto pasa por alimentarnos correctamente, evitar el consumo de sustancias excitantes, respetar nuestros horarios, hacernos un planning diario, practicar algo de ejercicio en casa para mantener la forma y los kilos a raya, intentar realizar actividades por separado si vivimos en pareja, etcétera.



Es importante, además, que evitemos las comidas copiosas antes de dormir, que dejemos un marge de al menos dos horas antes de acostarnos y que, en la medida de lo posible, busquemos la luz del sol dentro de nuestros hogares. Evitar echarnos pequeñas siestas durante el día o usar fármacos para conciliar sueño tampoco es recomendable.



Por otra parte y para aquellas personas que estén acusando las circunstancias en mayor medida, el comparador acierto.com recuerda que son muchas las compañías aseguradoras que ofrecen teleasistencia y ciberterapias a sus clientes. Una alternativa eficaz para hacer frente a los sentimientos negativos. Las cifras apuntan que, en el caso de la depresión, la ciberterapia es eficaz en el 53% de los casos –frente al 50% de la terapia cara a cara–.



Otras investigaciones sugieren que en caso de situaciones severas como la tendencia suicida o episodios de psicosis, los resultados de la ciberterapia son mejores que las de la asistencia presencial. En cuanto al grado de satisfacción de los enfermos, el 96% se mostró satisfecho con la ciberterapia, un porcentaje muy similar en el caso de las terapias presenciales.



Los españoles, a favor de eliminar el cambio de hora Con todo esto no es de extrañar que 9 de cada 10 españoles estén de acuerdo con eliminar el cambio horario. Un porcentaje por encima de la media europea, cuyo 85% está a favor de hacerlo. La mayoría aboga por mantener el horario de verano.



