Idiomas más demandados para trabajar en el 2020 Comunicae

jueves, 26 de marzo de 2020, 10:02 h (CET) La agencia de traducción e interpretación Aire Traducciones informa de cuáles son los idiomas más demandados para trabajar en el 2020. Los idiomas más demandados en un trabajo no son necesariamente los más hablados en el mundo, de esto informa a la agencia de traducción e interpretación Aire Traducciones Cada año las demandas del mercado laboral varían. Existen fluctuaciones en el mercado que hacen que las empresas cambien sus áreas de interés, lo cual influye también en las localizaciones geográficas en las que operan. Este tipo de información la conoce muy bien la agencia de traducción e interpretación Aire Traducciones, cuyos clientes requieren servicios de traducción de sus documentos en unos idiomas más que en otros. ¿Cuáles son entonces los idiomas más demandados para el trabajar en el año 2020?

Se deben tener en cuenta dos factores:

- Por un lado, los idiomas más demandados en el mercado laboral no son necesariamente,-y de hecho no coinciden en absoluto-, los idiomas más hablados en el mundo.

- Los idiomas más demandados para trabajar varían muchas veces en función del sector laboral.

De acuerdo con los informes presentados por grandes empresas dedicadas al sector de los recursos humanos y la contratación laboral, como IS, Randstad, Adecco, Hexagon y EF, “el pasado año 2019 casi un 33% del total de las ofertas de empleo exigía ya el dominio de al menos un segundo idioma”, en los casos de ofertas de trabajo destinadas a los recién licenciados, las ofertas de trabajo en las que se pedía el dominio de un segundo idioma ascendía a casi el 60%, e incluso en algunos casos se exige el dominio de un tercer idioma, por lo que sin duda el tema no es baladí:

"El dominio de los idiomas en el mercado laboral es determinante para acceder al puesto deseado".

El principal motivo de la importancia de que los trabajadores de una empresa dominen un segundo idioma es la internacionalización de la misma, los datos que se manejan en España es que aproximadamente el 85% de las empresas españolas venden sus productos en el extranjero, con lo cual es de vital importancia que sus empleados sean conocedores de al menos un segundo idioma de los lugares donde opera la empresa.

Los idiomas en función de la categoría profesional

Otro datos interesante extraído de los diferentes informes de las empresas de recursos humanos, es que el nivel de exigencia de idiomas varía en función de la categoría profesional, cuanto más alta es la responsabilidad y el puesto de trabajo más exigencia hay de que el perfil del trabajador maneje al menos un segundo idioma, así, el 80% de las ofertas destinadas a directivos exigen un nivel alto en uno o varios idiomas; mientras que sólo un 16’49 de las ofertas de empleo dirigidas a empleados contienen este requisito.

Los idiomas en función del sector profesional

Como se adelantaba, el idioma demandado también depende del sector profesional de la empresa. Las titulaciones que más necesitan de idiomas para desarrollarse profesionalmente son, por este orden: Ingeniería de Materiales; Hostelería y Turismo; Ingeniería en Organización Industrial; Filología, Lingüística y Literatura; Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial; Ingeniería Industrial; Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo; Ingeniería Textil; Administración de Empresas y Derecho.

El conocimiento de un segundo idioma es una condición sine qua non para la mejora de los profesionales, de hecho, según los informe al respecto, saber un segundo idioma incrementa en un 40% las posibilidades de encontrar trabajo, así como obtener un aumento salarial del 20%.

Idiomas más demandados para trabajar en el 2020

Mientras que las lenguas más habladas del mundo son, por este orden: Chino, español, inglés, hindu y árabe. El ranking de idiomas más demandados en el año 2020 para trabajar poco o nada tiene que ver. Por orden de importancia:

Inglés

El inglés, al igual que en años anteriores, se mantiene como el idioma más demandado para acceder a un puesto de trabajo. Esto se debe a que, a pesar de que no es el idioma más hablado en el mundo, es considerado como el idioma internacional y su conocimiento es imprescindible para el mundo de los negocios de cualquier tipo y para el sector turístico. Este idioma es considerado vital para todo tipo de profesionales.

Francés

El francés se solicita por un 16% de las compañías españolas, en gran parte debido a que Francia es uno de los principales socio económicos de España. Entre los sectores que más demandan este idioma: hostelería, salud, comercio y ventas.

Alemán

El alemán es el idioma nativo que más se utiliza en Europa, estando por encima del inglés. Es por eso que es muy valorado en aquellas empresas que operan en la zona europea, especialmente en los sectores de hostelería, comercio, marketing, algunas ingenierías y comunicación y nuevas tecnologías. Se calcula que un 6% de las ofertas de empleo con idiomas en España, solicita el alemán.

Italiano

El italiano ha subido puestos de importancia como idioma demandado en el mercado laboral respecto a otros años. Su ventaja es que para los castellano-hablantes es un idioma muy fácil de aprender con poca competición.

Portugués

El motivo de que el portugués sea uno de los idiomas más demandados en el mercado laboral tiene mucho que ver con la situación de Brasil como potencia económica emergente. De hecho en el 1,6% de las ofertas de empleo en las que se demanda algún idioma, se solicita el portugués.

Estos son los cinco idiomas más demandados en el mercado laboral para el año 2020, si bien es cierto que existen otros idiomas como el chino, árabe, japonés, ruso, polaco, checo y rumano que van creciendo en importancia año tras año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Clínica Leven asegura que la prevención es fundamental en la salud podológica Contra la ansiedad del coronavirus, psicología online Casuar indica las ventajas de alquilar maquinaria industrial El sector del juguete apuesta por el online para apoyar el entretenimiento de las familias CEAE con la expansión en el sector aeronáutico