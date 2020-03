Ib-red y Cambium Networks garantizan Internet de alta velocidad a las familias de Baleares durante el Estado de Alarma Comunicae

miércoles, 25 de marzo de 2020, 16:16 h (CET) Ib-red y Cambium Networks han demostrado que la tecnología desplegada basada soluciones 450m MEDUSA y ePMP3000 de Cambium Networks garantizan de largo el acceso a Internet de Alta velocidad durante el Estado Alarma en los hogares de Baleares a los que no llega la fibra óptica, muchos de ellos situados en zonas rurales o apartadas de la geografía de las islas Actualmente, más de un millón de familias españolas acceden a un Internet de calidad a través de “fibra aérea”, con anchos de banda muy similares a los de la fibra óptica, gracias a los Wireless Internet Service Providers (WIPS), operadores locales ó regionales, que llevan Internet de calidad allí donde no es rentable el tendido de fibra terrestre para las grandes operadoras de telecomunicaciones, o incluso donde el coste de servicio de fibra es demasiado alto para el usuario final.

Gracias al potencial de la fibra área, que permite despliegues de red y ampliaciones de manera muy rápida y poco costosa vs fibra óptica, más de tres millones de españoles, confinados en sus hogares, puede teletrabajar, seguir con sus estudios, comunicarse, hacer ejercicio ‘on line’ y entretenerse utilizando Internet y sin incidencias, a pesar de que el consumo de la red se ha incrementado entre un 50% y un 140% durante el Estado de Alarma.

Ib-Red y Cambium Networks iniciaron hace dos años una relación que se ha materializado en la red inalámbrica de las más avanzadas del mercado. A principios de año Ib-Red finalizó la migración de su red en las Islas Baleares a soluciones de Cambium Networks de última generación, que ofrecen una eficiencia y recorrido tremendamente superior que la infraestructura anterior, gracias a la cual se están asumiendo los aumentos de consumo de Internet en esta crisis, sin merma de la calidad del servicio y ofreciendo una experiencia de usuario Premium.

Desde el inicio de la crisis provocada por el Coronavirus, ambas empresas colaboran para asegurar la mejor respuesta a los picos de demanda y optimizar la configuración de la red para asumir nuevos aumentos de tráfico. La plataforma de Cambium Networks y la potencia de las soluciones 450m Medusa y ePMP3000 desplegadas permiten gestionar la infraestructura de Ib-Red de una manera remota sin necesitada de intervención en Cliente Final e incrementar la velocidad de sus conexiones en remoto con mínima latencia, minimizando el riesgo de contagio del equipo técnico de Ib-red.

Islas conectadas

La fibra aérea utiliza antenas Punto a Punto (PTP) para el transporte Gigabit de datos incluso a cientos de kilómetros y despliegues realizados en apenas unos días incluso horas. Así mismo la distribución se basa en infraestructuras de antenas Punto Multipunto (PMP) donde desde un solo punto se puede ofrecer acceso a Internet de alta velocidad a más de 1,2Gbps y pronto a mas de 3,6Gbps. El despliegue de la fibra aérea es prácticamente inmediato y tiene un coste infinitamente menor que el de la fibra terrestre. Un ejemplo claro es la conectividad entre Islas en Baleares, desarrollada por Ib-Red y Cambium Networks, que permite a decenas de miles de familias acceder a Internet de alta velocidad allí donde la fibra terrestre tardará años en llegar, si es que llega alguna vez. A pesar de este incremento repentino y exponencial de tráfico de internet en Baleares, Ib-Red mantiene sus estándares de funcionamiento y calidad del servicio.

Los operadores regionales inalámbricos o WISP juegan un papel primordial y esencial en las comunicaciones en España, asegurando que miles de familias, empresas y cualquier tipo de usuario demandante de acceso a internet disponga del mismo prácticamente de inmediato. Son un recurso clave en la agenda digital Española, municipios y estratégicamente fundamental para eliminar también la brecha digital, evidente en nuestro país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Así se comporta la vivienda de obra nueva en España, según Instituto de Valoraciones Nuclio Digital School lanza una nueva iniciativa solidaria de formación online Schaeffler suspende las previsiones para 2020 La aerotermia cuadruplica el rendimiento y la eficiencia de sus principales alternativas de calefacción CitNOW refuerza el canal digital de los concesionarios para mantener su actividad desde casa