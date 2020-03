España se paraliza, pero empresas del sector de la construcción como Eurogruas, siguen con su actividad Comunicae

miércoles, 25 de marzo de 2020, 14:52 h (CET) Debido a la crisis que está azotando a todo el país, se han paralizado la mayoría de servicios, pero la construcción sigue su curso En España se está presenciando cómo el país se enfrenta a una pandemia global originada por un virus denominado como Covid-19. Un fenómeno devastador, que no sólo ha arrasado a su paso a nivel nacional sino también, internacionalmente, y que ha obligado a cerrar fronteras y multitud de negocios.

En España, son pocos los sectores que pueden seguir trabajando con normalidad. El Gobierno Español ha decretado y prorrogado el Estado de alarma por coronavirus en todo el país. El presidente del gobierno, respaldado por el resto de partidos políticos, ha pedido a la población que se queden en sus casas y ha obligado a la mayoría de empresarios del país a cerrar sus grandes y pequeños negocios. Pero no puede privar a los ciudadanos de los servicios básicos como el supermercado o la lavandería.

Entre estos servicios básicos, también se encuentra la construcción. Un sector que no deja de verse gravemente afectado por esta crisis, pero que no puede paralizar los trabajos de ciertas infraestructuras. A lo largo del país, se están realizando obras de gran envergadura que deben cumplir unos plazos fijos y son importantes para el desarrollo de las ciudades.

Empresas andaluzas de alquiler de transportes especiales afirman que siguen con la venta de grúas en Almería, e incluso estas semanas han llevado a cabo alguna venta de grúas en Badajoz y otros municipios más alejados de su zona de influencia, hecho a resaltar.

Por lo tanto, en base a los datos, y por orden de la presidencia del gobierno, los trabajos de la construcción siguen su curso a lo largo del territorio español, para que las ciudades puedan desarrollar su actividad natural cuando la situación vuelva a la normalidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.