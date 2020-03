Teletrabajo con niños en casa

Hasta ahora, solo el 4,3% de los ocupados en España teletrabajaba en su domicilio, según los datos de la Encuesta de Población Activa. Se ubica en un puesto intermedio, aunque por debajo de la media europea, que se establece en el 5,2%. No obstante, debido al brote de Covid-19, trabajar desde casa ya no es un privilegio, sino una necesidad.



Para algunos es una ventaja y, para otros, un entorno lejos de idílico. Pero trabajar en casa con niños no tiene por qué verse como algo estresante, sino más bien como un momento perfecto para aprender a manejar el tiempo entre ser productivo y divertirse con los pequeños. Gracias a herramientas como las tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos que transforman el hogar en un espacio productivo y divertido, SPC, la compañía tecnológica especializada en productos smart, muestra cómo la tecnología es un fuerte aliado para reunir lo mejor de estos dos mundos: trabajo y familia.



Con el fin de aprovechar mejor el teletrabajo con niños en el hogar, sin distracciones durante la jornada laboral y con los más pequeños realizando tareas educativas y de ocio, desde la marca proponen cinco maneras de mantener el equilibrio y conseguir una óptima conciliación familiar.