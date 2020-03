'Dale una oportunidad al amor' es el nuevo single adelanto de Confeti de Odio 'Dale Una Oportunidad Al Amor' es el último single adelanto de su primer LP, 'Tragedia Española', que saldrá a la luz el próximo 24 de abril Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 25 de marzo de 2020, 15:57 h (CET) Queda muy poquito para que se estrene el primer LP de Confeti de Odio. Mientras tanto, Lucas de Laiglesia ya nos ha regalado algunos adelantos como el guitarrero 'Muchísimo' y una de sus baladas más personales, 'Ansiedad (Has Vuelto A Mí)', que han logrado convertirse en auténticos hits.



Hoy, Confeti de Odio vuelve para robarnos el corazón con 'Dale Una Oportunidad Al Amor', el grito más optimista y motivador del disco con el que Lucas nos invita a lanzarnos sin miedo a la aventura amorosa. Algo que, en estos tiempos, es más necesario que nunca, aunque tenga que ser a distancia.



En palabras del artista: "'Dale una Oportunidad al Amor' habla de lo violento y sádico que es ese sentimiento, y que a pesar de ello no nos queda otra que dejar que entre a nuestras vidas una y otra vez."



Una auténtica oda al cariño y la pasión, con una intro coral electrónica a base de sintes, que poco a poco se convierte en un tema impregnado de guitarras con versos que reflexionan sobre el significado del amor, en cada una de sus diferentes situaciones.

