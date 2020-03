Cione acerca a sus socios asesoramiento financiero y laboral, y consultoría ante la crisis del COVID19

A través de dos webminars, accesibles desde la plataforma Cione University que se impartirán esta semana, y de un nuevo servicio de Consultoría, para lo que la cooperativa cuenta con la experiencia y conocimientos de las firmas Adelantta y Lextone abogados Desde el mismo sábado en el que se declaraba el Estado de Alarma y llegaba la crisis sanitaria provocada por el COVID19, Cione Grupo de Ópticas se puso manos a la obra para diseñar acciones, con efecto inmediato, para apoyar a sus socios en todos los aspectos en los que la situación puede afectarles.

Así llegaron las primeras medidas económicas, como las facilidades de pago para los socios de la cooperativa en varios aspectos, o la posibilidad de canjear los Euros Cione (obtenidos a partir del volumen de compra en la cooperativa) por cualquier producto o servicio. Inmediatamente después, Cione lanzaba un servicio de entrega de producto en el domicilio de los pacientes, con el fin de que los ópticos de la cooperativa puedan mantener atendidas las urgencias visuales y auditivas de sus pacientes en estos días tan duros.

Siempre atenta a las demandas de sus socios, que han solicitado por diferentes vías asesoramiento financiero y laboral ante la delicada situación económica que acarrea el confinamiento, la cooperativa ha programado para esta misma semana sendos webinars.

Asesoramiento financiero

Víctor Hernández Prieto (Master Dirección Financiera, IMF Business School y Universidad San Pablo CEU, Executive MBA E International Diploma In Business, y Escuela Superior De Negocios Esden Y University Of Cambridge) mostrará a los ópticos de Cione las posibles vías de financiación en este período -estatales y autonómicas- en caso necesario, con el fin de que su actividad se vea afectada lo menos posible en el medio plazo. Lo hará en el webinar 'Búsqueda de la financiación by Adelantta'.

Asesoramiento laboral

En un segundo webinar, en este caso bajo el título 'Soluciones laborales para las empresas del sector óptico durante la Crisis del Covid-19' Olga Cornejo, abogada colaboradora de Lextone Abogados, mostrará las diferentes soluciones laborales con las que PYMES pueden hacer frente a situación de acuerdo con sus necesidades (PDC- anteriormente ERE-, y ERTE), incluyendo las ayudas fiscales y las ayudas aprobadas para los trabajadores.

Y servicio de consultoría

Adicionalmente, Cione Grupo de Ópticas pone a disposición de sus socios un servicio de asesoría y consultoría, en colaboración igualmente con Lextone Abogados en el los ópticos van a poder resolver sus consultas sobre cuál es la decisión empresarial que mejor se adecúa a la situación particular de su empresa, además de consultar también dudas prácticas sobre la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo.

“Seguimos atentos a la evolución de la situación, reaccionando rápidamente ante los giros que va dando la situación, para adoptar medidas que ayuden a los socios de Cione”, valora Felicidad Hernández, directora de Comunicación de la cooperativa. “Los ópticos de Cione están orgullosos de pertenecer a una cooperativa que, siempre, pero especialmente en momentos de crisis, pone por delante de cualquier interés particular las necesidades de sus socios y les ofrece facilidades para hacer frente a la adversidad. Esta es la esencia del modelo cooperativo. Cione, siempre a lado de sus ópticos”, apostilla Miguel Angel García, director general de Cione Grupo de Ópticas.