Las principales diferencias entre Disney Plus y Netflix en catálogo y precio

La oferta de servicios de suscripción de vídeo en 'streaming' crecerá a partir del 24 de marzo en España, fecha en la que Disney ha anunciado que lanzará su plataforma Disney Plus, que pasará a competir con otros servicios ya disponibles en este país como HBO, Filmin, Apple TV+ y, en especial, Netflix.



El servicio de contenidos en 'streaming' de Disney cuenta en la actualidad con más de 28 millones de usuarios logrados tras tan solo cinco meses de su lanzamiento en Estados Unidos y Canadá, países donde debutó y a los que ahora se añadirá España.



Con estas cifras, y como ha recogido el comparador de telefonía e Internet especializado en 'streaming' Roams en un comunicado, Disney Plus logra así hacerse con una cantidad de usuarios que a Netflix le costó cinco años conseguir desde su puesta en marcha.



Las diferencias entre Netflix y Disney Plus radican en varios ámbitos, siendo uno de los principales el catálogo. Los contenidos de la plataformas de Disney están enfocados a un público infantil y familiar, mientras que la oferta de Netflix es generalista.



Disney Plus ofrecerá contenidos de los universos de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic además de los títulos propios de Disney y la serie completa de Los Simpson -al ser propietario también de Fox-.



A esto se añaden los contenidos de producción propia, Disney+ Originals, como la serie The Mandalorian o la nueva versión de acción real de La Dama y el Vagabundo, que combatirá con el amplio catálogo de producciones originales de Netflix -sus películas lograron 24 nominaciones a los premios Oscar este año-, así como contenido de terceros, como la serie Friends.



Asimismo, las series o películas del mundo Disney que hasta ahora estaban disponibles en el resto de plataformas de 'streaming' "se van a ir eliminando progresivamente de todas ellas y será Disney Plus quien las ofrezca en exclusiva como ya se ha hecho en Estados Unidos", explica Eduardo Delgado, CEO de Roams.



De esta manera, se espera que Netflix pierda de su catálogo algunas de las películas de Marvel además de la saga de Star Wars que ofrece en la actualidad, que serán exclusivas para los clientes de Disney Plus.



En cuanto al precio, Disney Plus dispone de una oferta prelanzamiento por 59,99 euros al año (4,99 euros al mes), y además ofrece contenido en resolución 4K, algo que no es posible con el plan básico de Netflix.



Esta cuantía aumentará hasta los 69,99 euros al año o 6,99 euros al mes tras su lanzamiento, menos para los clientes de algunos planes Fusión de Movistar -Fusión Total, Fusión Total Plus y Fusión Selección Plus Ficción-, para los que será gratis.



Estos precios combatirán con los de Netflix, plataforma en la que el coste de suscripción variará en función del plan que se elija (básico por 7,99 euros al mes; estándar por 10,99 euros al mes; premium por 13,99 euros al mes).