Empresas de mudanzas piden equipos de protección individual para realizar su actividad laboral Comunicae

martes, 24 de marzo de 2020, 14:16 h (CET) La Confederación Española de Transporte de Mercancías pide un criterio único para saber si pueden seguir realizando sus servicios La FEDEM o Federación Española de Empresas de Mudanzas ha exigido a las administraciones el suministro de equipos de protección individual para poder seguir realizando trabajos tanto a nivel local como nacional e internacional. Esta organización miembro de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) necesita seguir en activo para realizar los traslados de viviendas y oficinas reclamados en estos momentos.

Pese al Estado de Alarma en el que se encuentra España debido al COVID-19, muchas empresas como Amado Miguel o Mudanzas Pablo siguen realizando sus mudanzas en Sevilla debido a que no han sido canceladas por los clientes. Sin embargo, el servicio se realiza con escasa protección por parte de los trabajadores. Intentando en la medida de lo posible cumplir las medidas impuestas por el Gobierno, según informó la CETM.

A su vez, esta confederación afirma su preocupación antes la "falta de visiones unitarias por parte de las administraciones" a la hora de tomar decisiones sobre si es posible continuar o no con la actividad de las empresas que ofrecen estos servicios. Por un lado, existen ayuntamientos que aún permiten la realización de este tipo de servicios mientras que cumplan las ordenanzas generadas a base de la crisis del coronavirus. Mientras que otros han llegado incluso a multar a estas empresas por incumplir el confinamiento.

Las mudanzas en Sevilla entran dentro del sector de transporte de mercancías, por lo que se le permite continuar con su actividad siempre que cumplan con la normativa impuesta. Sin embargo, desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías piden un criterio único que sea respetado desde las administraciones y cuerpos policiales para que profesionales del sector en todo el país sepan con seguridad su pueden o no continuar con su labor.

