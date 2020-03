La primera tecnología LoRaWAN para telelectura de contadores de agua y gas Comunicae

martes, 24 de marzo de 2020, 12:32 h (CET) Arson Metering, firma especializada en telelectura de contadores, ha marcado un hito en su sector con el desarrollo de una tecnología LoRaWAN pionera a nivel mundial Es un sistema específico para telelectura de contadores de agua, gas y sensores, que responde a las necesidades de estas instalaciones. El sistema se compone de un Gateway LoRaWAN, una App para el instalador y un Software de Gestión y Control de la red de comunicaciones. Se trata de una tecnología desarrollada a lo largo de los últimos cinco años y validada en la práctica con éxito.

El nuevo Gateway LoRaWAN para Metering utiliza la tecnología de comunicación de largo alcance LoRa, que está en la base de la denominada revolución del Internet de las Cosas –IoT-. Sus exclusivas características aseguran un alto grado de seguridad en las instalaciones y aportan una solución a las necesidades comunes de las redes de distribución de agua y gas, que ninguna otra tecnología habían conseguido solventar hasta el momento. Este dispositivo consigue garantizar las comunicaciones con autonomía de electricidad y de una conexión de banda ancha, y lograr un nivel inmediato de respuesta ante las alarmas enviadas por los contadores, eliminando la posibilidad de que se puedan perder por el camino.

La comparativa de este nuevo dispositivo respecto a los convencionales da idea de la importancia y la innovación introducida por Arson Metering, así como del papel que puede cumplir en las Smart Cities. La realidad es que los despliegues de telelectura y de actuación en remoto que se están realizando están limitados por las conexiones eléctricas y la cobertura disponibles. “Hace cinco años ya detectamos los problemas que podían surgir en las redes de largo alcance cuando hay gran cantidad de dispositivos y de información que transmitir, y comenzamos el desarrollo de una solución específica para darles respuesta”, señala Amador Martínez, gerente de Arson Metering; “en este tiempo hemos perfeccionado la tecnología y hemos desarrollado un sistema que va a revolucionar la adquisición de datos de los sensores y contadores de gas y agua“.

El nuevo Gateway para Metering es un dispositivo inteligente que interpreta los datos que recibe. Está diseñado para recibir, tratar y transmitir gran cantidad de ítems de contadores. Tiene capacidad de respuesta autónoma, lo que le permite gestionar las comunicaciones y optimizar la red, decidir las alarmas que ejecuta al momento y las que deriva al servidor central, y garantizar el funcionamiento de todo el sistema incluyendo los puntos de difícil ubicación.

Funciona con baterías y sin conexión a banda ancha, ya que no requiere comunicación de alta velocidad con los servidores. Esto implica que con este Gateway la red de telelectura puede dar cobertura personalizada al 100% de los contadores, llegando a todos los puntos donde se necesite. La transmisión de los datos es mucho más rápida y eficiente y el consumo es mucho menor, “ultra bajo”. De hecho, el gasto energético se reduce cerca de 200 veces con respecto a los Gateway LoRaWAN convencionales que hay en el mercado.

La tecnología LoRa se está utilizando desde hace tiempo a nivel internacional y en el mercado hay equipos Gateway LoRaWAN de distintos fabricantes, pero ninguno específico para telelectura y de estas características. Arson Metering ha sido la primera empresa en diseñarlo y fabricarlo. Para ello ha colaborado con la Alianza LoRaWan, la asociación tecnológica comprometida con el despliegue a gran escala del IoT a través del estándar abierto LoRaWAN a nivel mundial.

Arson Metering tiene previsto realizar próximamente instalaciones de telelectura en varios municipios incluyendo estos dispositivos.

Características exclusivas para contadores LoRaWAN de agua y gas

El Gateway LoRaWAN para Metering cuenta con características específicas para la gestión de contadores y sensores de agua y gas. Entre ellas destaca la universalidad, ya que integra los protocolos de todos los contadores de los distintos fabricantes que hay en el mercado.

La eficiencia del sistema se refuerza con un innovador Sistema de Interrupciones que le permite bajar de un consumo habitual en el entorno de los 500 miliamperios hasta los 8 miliamperios. Además, el Adaptative Data Rate –ADR- organiza la red y consigue un consumo más eficiente alargando la duración de las baterías de los contadores.

El Gateway incluye también un terminal específico denominado L-Bep (LoRaWAN-Bluetooth-End-Point) para facilitar la instalación de los equipos de forma rápida e intuitiva.

