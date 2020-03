Limpiezas en oficinas y empresas de la mano de limpiezavalencia.net Comunicae

martes, 24 de marzo de 2020, 12:24 h (CET) En estos tiempos es importante mantener una limpieza adecuada en la oficina o empresa. Limpiezavalencia.net ofrece servicios de limpiezas para oficinas, comercios, casas y comunidades Según un estudio estadounidense, el tener un espacio de trabajo como son las oficinas, ordenados y limpios supone una mejora en el rendimiento de los trabajadores de alrededor de un 15%, es por ello es de vital importancia para el desarrollo de cualquier actividad laboral mantener un espacio limpio y ordenado para lograr los máximos beneficios, no solo de cara a los empleados, si no también a los clientes que acudan a sus instalaciones.

Por ello, los profesionales del sector analizan las necesidades de cada usuario y adaptan el presupuesto y plan de trabajo a cada espacio y a sus particularidades. Utilizan maquinaria y productos de primeras calidades para garantizar un acabado excepcional en el servicio ofertado.

La limpieza en comunidades es muy importante debido a la gran afluencia de personas que tiene, pudiendo ensuciar las zonas comunes diariamente y siendo un foco de bacterias y suciedad. Además, una imagen de comunidad cuidada y limpia otorga más valor al edificio. Con una limpieza óptima también se reducen y evitan los problemas de plagas tan perjudiciales y desagradables para la convivencia y la salud.

Si la comunidad dispone de zona común con piscina y jardín, también cabe la posibilidad de realizar y la limpieza de la mano de técnicos cualificados y con experiencia.

Además, en Limpiezavalencia.net cuentan con especialistas en limpieza de garajes y parkings, con lo que cuentan con productos desengrasantes y limpiadores profesionales, así como con la ayuda de maquinaria industrial como barredoras, aspiradores y sobre todo máquinas fregadoras.

Para más información ponerse en contacto.

