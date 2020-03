¿Cuántas PYMES quedarán mañana? Valira hace un llamamiento Comunicae

martes, 24 de marzo de 2020, 10:13 h (CET) Hoy en día hay 2,88 millones de pymes en España ¿Cuántas quedarán mañana?. Está situación afecta de forma contundente a las empresas y se debe hablar de ello también. Los trabajadores de Valira, con sede y fábrica en Reus, hacen un llamamiento Desde 2008, los trabajadores de Valira, llevan luchando contra viento y marea por mantener la última fábrica de aluminio fundido en España, porque creen en el “Fet aquí” y “Made in Spain”. Viven los valores que trae la cocina Mediterránea cada día: la pasión, el producto proximidad, la comida sana, la responsabilidad de verdad con el territorio y el medio ambiente. 2020 iba a ser su año, ese balón de oxígeno por el que tanto habían trabajado.

Ahora se han encontrado con esta situación totalmente excepcional. Y sí, están preocupados por cuanto tiempo podrán resistir. Si algo caracteriza a esta empresa es que, des de hace 50 años son luchadores, buscadores de soluciones. Les mueve lo que dice su lema “cocina con carácter”, trabaja con carácter, lucha con carácter. Son muy conscientes que sus productos no son de primera necesidad.

Por ello que piden ayuda, para que en la medida de las posibilidades de cada uno, se colabore. Dicen también, con orgullo, que sus fiambreras o tuppers están siendo muy útiles para llevar comida cocinada a quien más lo necesita. Ahora todavía más, lo que se compre marcará la diferencia y como agradecimiento han creado un código descuento del 25%: CONVALIRA para comprar directamente en su web www.valira.com Se han organizado para seguir dando servicio y estar preparados para el después, que llegará. Tienen la tranquilidad de haber tomando todas las precauciones recomendadas para proteger a sus empleados. A través de las redes sociales, están publicando cada día recetas para acompañar con ideas, también para los más pequeños de la casa. Este es un momento importante para cuidarse comiendo sano. Con algo más de tiempo del habitual, es tiempo para disfrutar del comer en casa.

#cocinaconvalira #salvemosnuestrasempresas

Más información sobre Valira en: https://www.valira.com/shop/es/

