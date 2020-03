Up Spain ofrece su apoyo para que las becas comedor sigan llegando a sus beneficiarios Comunicae

martes, 24 de marzo de 2020, 10:13 h (CET) Desde Up Spain siempre están dispuestos a ayudar, por eso ahora más que nunca, quieren estar cerca de las personas y aportar su granito de arena en este momento tan difícil, haciendo cada día un poco mejor a los que más lo necesitan Estos días varias Comunidades Autónomas han activado los sistemas de ayuda a las familias que reciben becas comedor y que hoy ya no tienen acceso a él, debido al cierre de los centros educativos decretado como consecuencia de la crisis sanitaria.

Fieles al compromiso de situar al ciudadano y su bienestar en el centro de su actividad y gracias a su experiencia en este ámbito, desde Up Spain han desarrollado un sistema de gestión de recursos adaptado al ámbito de las ayudas asistenciales, que consigue no sólo reducir el trabajo administrativo, sino que también certifica total transparencia en la gestión de las cantidades destinadas a este fin.

Prueba de ello ha sido, la colaboración que Up Spain ha mantenido con diferentes comunidades autónomas en la distribución de cheques libros o cheques cultura, con el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) en la gestión de las ayudas a los vecinos de la localidad con bajos recursos, el acompañamiento a la organización de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011 para permitir a 200.000 peregrinos recoger comida en los distintos restaurantes de Madrid. Además, Up Spain colabora con Cruz Roja desde hace más de 15 años, tanto en servicios específicos de carácter temporal como la atención a inmigrantes y refugiados, como en servicios de continuidad como la cobertura de los gastos de manutención de los programas de voluntariado.

Fuera del ámbito nacional, demuestran su capacidad en este ámbito, facilitando el pago a comerciantes ubicados en San Martín y San Bartolomé tras el huracán Irma. Y en Francia junto con MasterCard, canalizamos mediante una tarjeta, la ayuda que el gobierno otorga a 80.000 migrantes solicitantes de asilo.

La experiencia anteriormente detallada, permite a Up Spain poner con total garantía a disposición de las autoridades competentes, públicas y privadas que tenéis capacidad de otorgar ayudas a los colectivos más vulnerables, sus medios e infraestructuras para hacer llegar estas ayudas de la manera más eficaz.

Dan la posibilidad de utilizar tarjetas prepagadas o financiadas por las comunidades autónomas, así como otros métodos de pago, que pueden ser utilizados en su red de restaurantes o en sus plataformas de entrega de comida a domicilio (sana, saludable y casera), así como en las cadenas de supermercados.

'Es el momento de cuidarse los unos a los otros'.

Cualquier institución interesada puede ponerse en contacto con Up Spain en: comunicacion@up-spain.com

