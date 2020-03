Spain Car S.A. seguirá con su actividad a pesar de la pandemia de COVID-19 Comunicae

martes, 24 de marzo de 2020, 09:52 h (CET) Spain Car, empresa de alquiler de vehículos en Madrid, seguirá alquilando sus vehículos para uso industrial y profesional a las empresas, durante el tiempo que sea posible Con fecha 19/03/2020 las autoridades gubernamentales han publicado el en BOE la orden TMA/254/2020 que prohíbe el alquiler de vehículos sin conductor para uso particular.

En una crisis como la que vive el país en estos duros momentos, que es sanitaria, económica y social; al tener que poner todos los medios disponibles para atajarla y erradicarla, hace que la situación sea muy cambiable y lo que vale para hoy puede ser que mañana no valga, Spain Car quiere pedir disculpas a sus clientes por las molestias que pueda ocasionárseles.

Por ello, en SPAIN CAR MADRID, han decidido seguir con la actividad que puedan desarrollar para contribuir a paliar los efectos de esta crisis. Por tanto, la empresa comunica que seguirá alquilando vehículos para uso industrial y profesional a las empresas, mientras sea posible, y que mantendrán las actividades que sean necesarias para luchar contra esta pandemia y tratar de evitar los despidos, temporales o no, siempre que les sea posible.

Enfatizan que todo esto será realizado cumpliendo con los estándares de limpieza, higienización y desinfección de sus vehículos e instalaciones. Por este motivo, declaran continuar con carácter indefinido con todos sus protocolos contra el COVID19, implantados desde días antes del comienzo del estado de alarma y que se pueden consultar en su página web: www.spaincar.es

Por último, el equipo de SPAIN CAR S.A., desea añadir al comunicado de prensa: 'cuídate y quédate en casa, así cuidarás a los demás'.

Spain Car comenzó su servicio de alquiler de vehículos en 1986. Desde entonces su máxima ha sido la de dar el mejor servicio a todos sus clientes, con compromiso y dedicación plena. Spain Car cuenta con una flota de coches variada, turismos industriales, todoterrenos, monovolúmenes e incluso las últimas tendencias en alquiler de vehículos de bajo consumo de CO2 y eléctricos.

