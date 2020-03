Guinea Ecuatorial brinda apoyo a las empresas de servicios de petróleo y gas Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 14:01 h (CET) El país adopta medidas para apoyar a su industria de servicios y se compromete a un diálogo global a todos los niveles del sector para evaluar medidas adicionales dirigidas a los operadores upstream y los proyectos midstream en curso El Ministerio de Minas e Hidrocarburos (MMH) de la República de Guinea Ecuatorial ha decidido eximir de sus tasas a las empresas de servicios en el país. Esta es la primera medida adoptada para apoyar a las empresas de servicios de petróleo y gas en Guinea Ecuatorial a raíz de la caída del precio del petróleo causada por la pandemia de coronavirus. Los precios del petróleo oscilan actualmente alrededor de los $ 20 por barril, su nivel más bajo desde 1991.

"El Ministerio de Minas e Hidrocarburos ha tomado la decisión unánime de renunciar a sus tasas para las empresas de servicios por una duración de tres meses", declaró Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos. “Reconocemos que el sector petrolero continúa siendo el mayor empleador del sector privado en el país y queremos brindar a nuestras compañías de servicios locales los medios para capear la tormenta y evitar la pérdida de empleos. Si bien es importante dejar que las fuerzas del mercado determinen el futuro, el gobierno tiene un rol que desempeñar para estimular el mercado y crear un entorno en el que estas empresas se mantengan fuertes, continúen invirtiendo y creen oportunidades para nuestros ciudadanos”, agregó.

La seguridad laboral y la seguridad de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial están entre las principales prioridades de MMH, que se ha comprometido a seguir colaborando con empresas locales e internacionales para crear el clima de negocios más adecuado para que el sector opere y crezca a pesar de las actuales circunstancias.

Los operadores internacionales deberán seguir cumpliendo con los requisitos de contenido nacional en Guinea Ecuatorial durante la recesión y asegurarse de trabajar con la industria de servicios local para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado. Esta es la primera medida de este tipo que se toma en Guinea Ecuatorial, que estudiará medidas adicionales para brindar asistencia a su sector de petróleo y gas.

La actual pandemia de coronavirus ha detenido la economía mundial y ha afectado gravemente a la demanda de petróleo. Como resultado, los precios han descendido a sus niveles más bajos desde 1991, generando una considerable inestabilidad entre los productores de petróleo africanos en el Golfo de Guinea.

Ayer, un equipo del Proyecto de Eliminación de la Malaria en la Isla de Bioko (BIMEP) y el Centro de Investigación del Laboratorio de Baney informaron al Ministro Obiang Lima sobre el progreso del ensayo de la vacuna contra la malaria y los estudios sobre el coronavirus que se están llevando a cabo en la instalación. El Ministro informó al equipo que el laboratorio se actualizará con nuevos equipos para satisfacer las necesidades actuales de 1,200,000 residentes, y se comprometió a comprar 1,200,000 kits de laboratorio de coronavirus para que el Ministerio de Salud pueda manejar eficientemente cualquier posible caso futuro y estar listo para todos los posibles escenarios.

