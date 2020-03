Datisa destaca la importancia de los análisis financieros en la crisis del Covid19 Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 13:16 h (CET) Ya se está hablando de las consecuencias económicas tras la crisis del Covid19. Particularmente en España, donde las pymes representan más del 95% del ecosistema empresarial, la solución pasará por proteger, impulsar e inyectar ayudas a unas organizaciones tan sensibles y vulnerables en épocas de crisis. Por el momento, las pymes apuestan por la tecnología para trabajar en remoto, si su modelo de negocio lo permita y por apuntalar una gestión eficiente sobre datos reales, actualizados y consistentes Una de las áreas clave en estos momentos en el ecosistema pyme es la financiera. Y, dentro del entorno financiero, es estratégico poder disponer de informes financieros para que los CFO puedan acceder e interpretar la información económica del negocio en tiempo real. Disponer de esta información ayudará a la organización a establecer rutas comerciales, financieras, de producción, etc. ya que, el área financiera es la depositaria exclusiva de la información económica integral sobre la situación general de la empresa.

Pablo Couso, director comercial de Datisa dice que “un sistema económico-financiero es el único capaz de poner el foco en los resultados globales del negocio -beneficios o pérdidas, patrimonio, etc.- y, es dónde encontramos las herramientas y la capacidad necesarias para poner en valor la información económica global del negocio. La responsabilidad de la dirección financiera es filtrar y reportar toda esa información económico-financiera a la dirección general, por un lado, y, a las diferentes direcciones de área, por otro. Para lo que necesita, sí o sí, el apoyo de la tecnología adecuada, no solo para generar informes precisos sino para apoyar la toma de decisiones inteligentes.”.

En este sentido, desde Datisa se apunta a la generación de informes financieros como una función clave para la organización. Ahora bien, como no siempre resulta sencillo acceder e interpretar los datos que se recogen en estos documentos, las pequeñas y medianas empresas buscan soluciones tecnológicas sencillas y funcionales que les permitan operar con diligencia. Pero, sobre todo, apuestan por aplicativos que faciliten el acceso a la información en tiempo real para optimizar sus procesos decisivos. Más en estos momentos en los que el trabajo en remoto y la colaboración a distancia, marcan la pauta.

Los sistemas de gestión de recursos empresariales -ERP- consiguen tres objetivos clave: automatizar la entrada de datos, organizar los datos de manera ordenada y clasificada y explotar esos datos a través de diferentes tipos de informes. Ahora bien, insiste Pablo Couso en que un ERP es una herramienta y que, por lo tanto, es imprescindible que los usuarios dispongan de la formación adecuada para configurar y explotar al máximo su potencial. Además, el ERP deberá ser también lo suficientemente ágil, flexible y versátil como para facilitar su integración con otros aplicativos complementarios que enriquezcan su operativa y la información que ofrece.

Las áreas financieras demandan Informes muy especializados ya que necesitan profundizar en los datos para examinar los balances, los libros mayores, los auxiliares, etc. Cuando se publica un ajuste hay que poder reflejarlo inmediatamente en estos Informes. Las comparativas entre diferentes períodos de tiempo o entre los presupuestos planificados y los datos reales, deben facilitar el análisis y la identificación de las causas que provocaron esas desviaciones.

En una situación extraordinaria como la que se está viviendo, la disponibilidad de esos Informes y la facilidad para compartir la información que proporcionan con las diferentes áreas del negocio es estratégica para operar en remoto y facilitar la coordinación y el trabajo en equipo.

Sobre Datisa

Datisa es uno de los principales desarrolladores de software de gestión empresarial para pymes en España. El ERP de Datisa, disponible también para entornos Cloud y modelos SaaS, ofrece una completa gama de soluciones que incluyen aplicativos financieros, de gestión comercial y compras, y programas para el control de la facturación y del almacén. Su objetivo es ayudar a las pymes a gestionar con eficiencia sus procesos financieros y administrativos ofreciendo soluciones innovadoras, diferentes y con valor añadido.

