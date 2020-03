Delivinos Urban Gourmet presenta productos y recetas gourmet para pasar la cuarentena Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 13:32 h (CET) Una de las mejores medidas para evitar la propagación del Coronavirus es la del movimiento #YoMeQuedoEnCasa. Una cuarentena no tiene por qué ser aburrida. Delivinos, la tienda gourmet referencia en el mercado español, en un esfuerzo de responsabilidad con y para los clientes propone algunas ideas para alegrar la rutina a la hora de comer y degustar en casa. Además, cuenta con servicio "Deli To Go" a domicilio y se han extremado las precauciones de elaboración y entrega PAGO DE CARRAOVEJAS 2017

Tinto, 0.75L, Ribera del Duero, España

PVP 35,60€

Vino de culto, de los mejores de España.

Es un vino intenso y potente. Casi imposible que no guste al aficionado. Merece la pena esperar a que evolucione en botella. Color rojo púrpura con irisaciones violáceas. Elevada capa. Nariz franca, frutas silvestres, negras y rojas, bien ensambladas con la noble sutileza del roble. Potente intensidad. En boca, es firme, sedoso y complejo.

Maridaje: para disfrutar en compañía de guisos, platos de caza y quesos curados.

DELI SALMÓN CAPRICHOSO

100 gr Lomo de Salmon ahumado-10 gr caviar beluga – 150 gr Burratina de Bufala -100 gr Toast

El salmón ahumado, (ahumados Domínguez) se ha convertido en un referente de la comida saludable por su aroma, textura, sabor y valor nutricional por su alto contenido de omega 3. Una combinación especial se produce al combinarlo con el queso mozzarela y un capricho de caviar beluga, el más exclusivo del mundo.

PVP 39,50€

DELI ANCHOAS Y MEJILLONES

100 gr Anchoas de Cantabria – 150g de Burratina – 140gr Picos Artesanos

Conservas Gourmet El Capricho de producción artesanal «La anchoa que entra por la puerta, sale de ella solo cuando se ha convertido en el manjar que esta destinado a ser». Para un toque de frescura, se acompaña con una fresca Burratina, queso fresco italiano relleno de stracciatella que son hilos de mozzarela con crema de leche y picos artesanos para acompañar.

PVP 22,50 €

DELI FOIE GRASS

2×40 gr de Bloc de Foie Gras – 130 gr mermelada higos y pimienta negra, – 31,1 gr de Sal de Ibiza – 135 gr Tostada de pasas y nueces

Bloc de Foie Gras de pato Rougié servido como aperitivo para una ocasión especial. Maridado con un toque de mermelada de higo-pimienta y una pizca de sal y servido sobre una tosta de pasa y nueces. Irresistible.

PVP 25€

DELI IBÉRICO & CHEESE

100 gr Salchichón lonchado 5J – 80 gr Jamón Ibérico Bellota 5J al corte – 250 gr Manchego Curado DOP. -& Picos

El salchichón de bellota 100% Ibérico 5J, es una auténtica delicia con el sabor y la aromaticidad propia de las carnes de cinco jotas. El jamón Bellota 100% 5J, de cálido tacto y textura y untuosa en boca, con un increíble sabor que persiste en el paladar aun después de haberlo terminado. Queso de oveja de raza manchega, Manchego DOP Castilla La Mancha.

PVP 45 €

Acerca de Delivinos

En el barrio de Salamanca, se encuentra Delivinos. Una de las mejores y más especiales tiendas de referencia en el mercado gourmet de Madrid no solo por la calidad de su género, también por su exclusivo y cuidado trato al cliente. Posee una amplia selección de vinos y licores de marcas y bodegas nacionales e internacionales con etiquetas de relevancia que van desde botellas Magnum, pasando por ediciones limitadas, productos de alta gama como caviar iraní e Ibérico o foie gras con origen en gansos, y también bienes para el día a día como quesos artesanales frescos o risotto al Tartufo. Toda una oda al buen comer y beber, adaptada para todos los gustos y bolsillos. ¿Un plus? Cuentan con una intuitiva tienda online, hacen envíos internacionales, eventos privados, y tienen un servicio de elaboraciones de regalos.

¿Dónde?: Calle Cid 2, esquina, Calle de Recoletos.

Teléfono: 910 580 970

Facebook: @delivinosweb

Instagram: @delivinos

www.delivinosweb.com

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.