Libertex firma un acuerdo estratégico con el grupo FPM Global

lunes, 23 de marzo de 2020, 12:28 h (CET) Gracias a este acuerdo, la plataforma de trading online ofrecerá servicios de alto nivel para todos sus socios afiliados Libertex anuncia su asociación con Financial Partners Marketing Global (fpm.global) para ofrecer servicios de alto nivel para todos sus socios afiliados. El acuerdo, que ya está en vigor, permitirá a los afiliados de Libertex beneficiarse de la experiencia de FPM Global en la provisión de soluciones de marketing a medida, para la industria financiera.

La plataforma de trading de alto nivel para todos

Libertex es una plataforma de trading rápida y fácil de usar, que permite a los usuarios operar en el mercado financiero las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la web o a través de la aplicación para móviles. El bróker ofrece más de 240 instrumentos financieros, incluyendo acciones, divisas, índices, petróleo y gas, metales preciosos y más. Con más de 20 años de experiencia en el mercado financiero y en el trading online, Libertex ha ganado más de 30 premios internacionales, incluidos dos galardones a la Mejor Plataforma de Trading de Forex Report y la revista European CEO en 2020.

FPM Global: soluciones de marketing para finanzas, forex, crypto

FPM Global es una nueva compañía de afiliados, formada por líderes de la industria, con la misión de llevar lo mejor del marketing de afiliados a todo tipo de empresas financieras. Los otros socios de FPM Global incluyen a StormGain, una plataforma de trading especializada en criptodivisas. Libertex, que también incluye varias criptodivisas entre sus activos de trading, se complace en ofrecer el beneficio de la experiencia de FPM Global en todos los sectores del mercado financiero.

FPM Global y Libertex han confirmado que habrá una 'absorción sin problemas' para los afiliados existentes de Libertex, que han sido informados de que sus datos, contratos y credenciales seguirán siendo los mismos.

Ambas compañías se enorgullecen de dar la bienvenida a los afiliados actuales y potenciales a la comunidad de FPM Global. Para las partes interesadas, los detalles acerca de las asociaciones de afiliados de Libertex se pueden encontrar aquí, y la información sobre los planes de pago de los afiliados de Financial Marketing Partners Global aquí.

