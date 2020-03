​Los talleres oficiales sólo recibieron 2.370 peticiones de servicios urgentes en la primera semana de alarma Faconauto y UGT Fica remiten una carta a Sanidad advirtiendo de la dificultad de asegurar la seguridad sanitaria de los trabajadores de posventa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 23 de marzo de 2020, 14:17 h (CET) Los talleres de las redes oficiales de concesionarios únicamente recibieron 2.370 peticiones de reparación urgente durante los cinco primeros días desde la declaración del estado de alarma, según estimaciones de la patronal de los concesionarios, Faconauto. Esta cifra supone, en la práctica, que la actividad de la posventa oficial ha pasado a ser prácticamente inexistente, si comparamos con los 240.000 pasos de taller de media que registran semanalmente los concesionarios cuando operan a pleno rendimiento.



Faconauto pidió desde el comienzo de esta crisis que los concesionarios cerraran no sólo su actividad comercial, sino también su actividad en el taller para contribuir a frenar la pandemia. Al mismo tiempo, recomendó que las concesiones establecieran equipos de urgencia, sin estar abiertos al público, para dar servicio a sectores estratégicos en la lucha contra el coronavirus.



Los datos de reparaciones de la primera semana desde el comienzo del estado de alarma ponen de manifiesto que los talleres oficiales han parado casi completamente su actividad, lo que ha permitido también salvaguardar la salud de sus trabajadores y clientes.



Seguridad sanitaria en los talleres

Al respecto del problema de seguridad sanitara que hubiera supuesto mantener los talleres abiertos, Faconauto y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT Fica) han remitido una carta al Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a las correspondientes Consejerías de todas las comunidades autónomas en la que se advierte que, por la naturaleza del trabajo en los talleres, no es posible para los concesionarios cumplir con las medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo coronavirus y la protección de sus empleados.



Concretamente, la carta se refiere a la imposibilidad de garantizar la distancia mínima entre empleados de un metro o de dos cuando no se dispone de Equipos de Protección Individual (EPIS), a que hay utillajes en los talleres que obligatoriamente comparten los operarios y a la existencia real de riesgo biológico de contagio en los coches manipulados, ya que, hasta la fecha, no existe un procedimiento verificado que permita higienizar los vehículos de clientes con garantías sanitarias efectivas.



Tanto Faconauto como UGT Fica se comprometen en la misiva a mantener el citado servicio de urgencia en los talleres, pero piden que “se asegure que sólo es necesario mantener trabajando a puerta cerrada al equipo proporcional y adecuado para prestar y garantizar estos servicios por motivos sanitarios para contribuir a frenar esta pandemia”.









Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de turismos y maquinaria agrícola presentes en el mercado español. Representa los intereses de 2.152 concesionarios, entre los que se encuentran los de las principales marcas de maquinaria agrícola, de los que dependen aproximadamente las 3.551 empresas del segundo nivel de distribución (agencias y servicios oficiales), lo que totaliza más de 5.703 pymes de automoción. Estas empresas generan 161.500 empleos directos, una facturación de 43.073 millones y representan el 3,1 del PIB. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Faconauto apela a la responsabilidad y recomienda que los concesionarios permanezcan cerrados Propone que estos habiliten un servicio de urgencia para asegurar la movilidad de las personas y sectores sensibles Higienización del vehículo, una medida eficaz para evitar que el coronavirus invada tu coche ​¿Pensando en higienizar el habitáculo de tu vehículo? Tres millones de españoles no revisan los neumáticos antes de un desplazamiento largo Según los datos de la segunda oleada del Observatorio RACE de Conductores, dos de cada diez encuestados afirman no revisarlos tampoco a pesar de comprobar que su presión es baja La ciudad se convierte en territorio eléctrico: los modelos que revolucionarán el mercado este año ​Desarrollar un coche eléctrico es caro y más si se trata de uno urbano, de aquí que las marcas busquen fórmulas para conseguir ahorrar costes Las ventas de vehículos usados aumentaron un 2,3% en enero Los modelos de entre 0 y 5 años han aumentado sus transferencias con respecto al año anterior