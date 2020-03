Lo que debes saber sobre tu mascota y el coronavirus durante el estado de alarma Consejos y claves para el correcto cuidado de tu mascota en tiempos del COVID-19 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 23 de marzo de 2020, 14:11 h (CET) El desarrollo del COVID-19 hará que el 2020 se recuerde como el año en que una pandemia encerró al mundo en casa. El estado de alarma no solo ha confinado a los españoles, sino también a sus animales de compañía en una cuarentena obligatoria y de duración desconocida.



En una situación en la que el virus continúa expandiéndose, cómo afecta el COVID-19 a la salud de los animales domésticos es una preocupación creciente entre los españoles. Y son muchas las dudas que han surgido precisamente en lo referido a su cuidado y protección. Rover, la red de cuidadores de mascotas y paseadores de perros 5 estrellas más grande del mundo, acaba de poner a disposición de los españoles una página especial con recomendaciones, consejos y toda la información relativa a la propagación y posibles efectos del coronavirus en animales domésticos.



“No hay pruebas en este momento de que los perros o gatos puedan ponerse enfermos debido al nuevo coronavirus. Ha habido casos de perros que han dado un débil positivo cuando han vivido con una persona infectada, pero no está probado que estos animales puedan transmitir el virus a los humanos”, explica el doctor Gary Richter, autor de The Ultimate Pet Guide y veterinario de Rover.



En la página de Rover se explican las medidas excepcionales para dueños y animales domésticos que aplican durante el estado de alarma en España y se trata de dar respuestas y soluciones a la creciente confusión entre los dueños:



¿Puede contagiarse el coronavirus entre humanos y mascotas?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay ninguna prueba científica que demuestre que perros, gatos u otros animales domésticos puedan ser una fuente de contagio del COVID-19 a humanos. En cualquier caso, en este momento la higiene y el cuidado son más esenciales que nunca, por lo que la OMS recomienda lavarse las manos cada vez que se toque a cualquier animal.



¿Está permitido pasear al perro fuera de casa?

Los paseos de perros están permitidos, siempre y cuando el único objetivo sea el de cubrir sus necesidades fisiológicas. Dependiendo de la raza, edad y tamaño de cada perro, el número y duración de paseos diarios puede variar. Durante el paseo, no está permitida la formación de grupos de dueños y perros que no cumplan la distancia social de seguridad. El cumplimiento de esta normativa está regulado por la Policía Nacional y su incumplimiento penado con multas desde 600€.



¿Estarán abiertas las clínicas veterinarias en España?

Sí, las clínicas veterinarias permanecerán por el momento abiertas en España, pero el proceso de diagnóstico se ha visto alterado. Por precaución y como medida para tratar de frenar el virus, los dueños de cualquier animal que requiera de atención veterinaria deberán ponerse en contacto telefónico previo con su veterinario habitual para evaluar el caso antes de acudir físicamente. Por otra parte, si el dueño se encontrase en cuarentena por posible contagio, no deberá acudir al veterinario, sino que tendrá que encargarse otra persona.



¿Qué sucede con los animales en caso de hospitalización de su dueño por coronavirus?

Si el dueño es hospitalizado, la responsabilidad de la mascota recaerá en familiares o personas de confianza. Asimismo, diversas compañías de alimentación de perros, gatos y otros animales han puesto a disposición de los usuarios el envío a domicilio de los productos de necesidad básica para animales domésticos, como pienso y comida.



“Lo más importante, en una situación excepcional como ésta, es estar informado al día, cuidar nuestros hábitos de higiene y los de nuestras mascotas, cumplir las normativas establecidas de forma rigurosa, y no olvidar que nuestras mascotas dependen de nosotros y somos más responsables que nunca de su salud y cuidados”, comenta Rossella Fasoli, Country Brand Manager de Rover en España.



