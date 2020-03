Tusideas.es muestra el camino para que las empresas apuesten por el marketing online Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 11:28 h (CET) Posicionamiento web, redes sociales, envío de notas de prensa, desarrollo de páginas a medida son los servicios gracias a los cuales Tusideas.es apoya a pymes, autónomos, emprendedores y franquicias para que afronten y salgan reforzados de esta pandemia Tusideas.es, empresa 100% española, fundada hace más de 15 años y especializada en ofrecer diversos servicios integrales para pymes, autónomos, emprendedores y franquicias, es consciente de la situación actual que atraviesan todos estos colectivos, como consecuencia de la propagación del coronavirus en nuestro país, que ha obligado al cierre de muchos negocios.

Por este motivo, y con el objetivo de aportarles soluciones, Tusideas.es pone a su disposición todos sus servicios especializados en marketing online, que van a permitir que sus negocios crezcan y, lo más importante, que sigan siendo rentables en una coyuntura como la actual.

En este sentido, Tusideas.es está especializada en ofrecer servicios de posicionamiento natural (SEO), ya que hoy por hoy “las empresas tienen que dedicar su tiempo y sus recursos para conseguir aparecer en los primeros puestos de Google, cuando los usuarios busquen palabras relacionadas con su actividad. Además, el hecho de que cada vez haya más búsquedas en todo el mundo, hace imprescindible apostar por esta herramienta para no quedarse desfasado y así poder continuar creciendo”, explica Rubén Sanz, Director del Departamento de Posicionamiento de Tusideas.es.

Asimismo, otro de los servicios en los que se ha especializado el equipo de Tusideas.es es la gestión adecuada y eficaz de las redes sociales. Tal y como afirma el Director Web de la empresa, Nacho García, “ofrecemos la mejor tecnología para gestionar las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn para aumentar la visibilidad de los negocios en la red y ponerles en contacto con sus potenciales clientes”.

El envío de notas de prensa a medios es otro servicio de marketing online que se presta en Tusideas.es: “Una de las mejores maneras de promocionarse en internet es la publicación de una nota de prensa, que redactamos nosotros según las necesidades de cada empresa y enviamos a medios digitales nacionales, redes sociales, blogs, páginas web e incluso a las agencias EFE y Europa Press, con el fin de que los negocios sean visibles para decenas de miles de internautas”, comenta el Director Web de Tusideas.es.

El desarrollo de páginas web es un servicio en el que Tusideas.es también es especialista: “En estos momentos en los que la cantidad de búsquedas por dispositivo móvil han superado en porcentaje a las búsquedas a través de ordenadores convencionales, es crucial tener una presencial online. Además, puedes vender todos tus artículos que tengas disponibles en catálogo a través de internet con un e-commerce, lo cual te ofrece una mayor versatilidad: no tienes por qué tener todos los productos almacenados físicamente que tengas disponibles para la venta al público, abriendo las posibilidades más allá de un público local. La gente, antes de comprar o tan siquiera entrar a un negocio, siempre busca su rastro por internet, para poder sentir que eligen el sitio correcto para su identidad”, afirma Nacho García.

Como conclusión a la apuesta por el marketing online, y en palabras de Franck Pitance, Fundador y Socio Director de Tusideas.es, “estamos en el momento preciso para que las empresas den el salto definitivo al mundo online y descubran todas las ventajas y beneficios que les puede aportar a sus negocios”. Además, añade que “desde Tusideas.es estamos a su disposición para prepararlas y adaptarlas al entorno del marketing online, a través del posicionamiento natural y de la gestión de las redes sociales, herramientas fundamentales a día de hoy para que sigan siendo competitivas, y puedan crecer y ser rentables”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AD’IP demanda un cierre inmediato de las obras por la salud de todos Helados para mejorar el estado de ánimo en momentos difíciles, según HeladoShop The Valley lanza "Digital Training Certificate: eCommerce & Marketing", un programa de negocio digital Schréder suspende temporalmente la producción en cuatro fábricas europeas NTT Ltd. lanza su nueva división de Cloud Communications