Día de la madre en tiempos del coronavirus

Este domingo 22 de Marzo se festeja el día de las mamás en Reino Unido, Irlanda y Nigeria. Por primera vez en la historia de tal festividad se recomienda a los hijos, nietos y bisnietos que no vayan a ver a sus madres a fin de no ponerles en riesgo ante la epidemia del COVID-19. Sin embargo, se aconseja saludar a todas las madres n esta oportunidad y realizar muchas videoconferencias con ellas.



Ciertamente, en todos los países latinos y americanos dicha ocasión se conmemora en otras fechas. Mientras que hay un día universal para homenajear a los trabajadores (1 de Mayo) o a las mujeres (8 de Marzo) en el mundo hay 29 días distintos en los que distintas naciones tributan a sus madres.



En las islas británicas el “Mothering day” tiene su origen en una peregrinación hecha a las iglesias madres tres domingos antes de las pascuas.



La visión tradicional es que el lugar de la madre es en la casa junto a sus hijos. Con el avance de la industria y la modernización la mujer ha tendido a incursionar en otros campos. El derecho al voto o a ser presidentas es algo que las madres empezaron a ir conquistando después de 1914.



Sin embargo, EEUU, Rusia, China y la mayoría de las repúblicas jamás han tenido a una madre en la presidencia.



Ninguna madre ha jefaturizado la ONU, OEA o varias instituciones financieras globales. Pese a que todas las religiones veneran el papel de la madre, ninguna gran iglesia es liderada por alguna de ellas. Pese a que todos los Partidos Comunistas postulan la igualdad de la mujer nunca una madre ha presidido una de las repúblicas que éstos controlaron.



Hay mujeres que han llegado a ser primeras ministras en el Asia: Golda Meir (Israel), Indira Ghandi (India) o Benezir Bhutto (Pakistán). Una de las arquitectas del nuevo orden global es Margaret Thatcher.



El ser madre a una no le hace de izquierda o de derecha, ni buena ni mala. Hay madres ejemplares que dan la vida por sus creaciones y también quienes abandonan o maltratan a sus hijos o quienes les niegan a sus chicos el contacto con el padre.



Nuestro homenaje a la madre debe traducirse en considerarla igual en todos los sentidos: tanto para percibir los mismos salarios, empleos y puestos públicos. En diversos países hay beneficios para las madres que trabajan, estudian o que deben asistir a reuniones políticas. Se les da incentivos tributarios o monetarios, acceso especial a la educación o se les provee de guarderías subsidiadas o gratuitas.