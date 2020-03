El Neuropediatra explica herramientas online en medicina privada en época de coronavirus Comunicae

lunes, 23 de marzo de 2020, 10:56 h (CET) Es hora de cambiar el paradigma y empezar a ver la medicina privada desde el siglo XXI usando todo lo que la tecnología ofrece Las nuevas tecnologías han supuesto una revolución en el sector de la salud desde su llegada. Tanto es así que el Dr. Manuel Antonio Fernández decidió crear un congreso virtual bajo el título de ‘Transforma tu consulta’, destinado a desvelar las claves de la transformación digital en sanidad, concretamente en las consultas privadas. Del 25 al 27 de mayo tendrá lugar su segunda edición, en la que participarán casi una treintena de expertos.

Dicho congreso viene ahora muy bien para todos aquellos profesionales de la medicina con consultas privadas que, debido al confinamiento obligatorio, están perdiendo dinero por no tener una estructura online efectiva.

El Dr. Fernández es Neuropediatra y además, el creador del proyecto lifestyleprofesional.com, desde el que ayuda a otros profesionales sanitarios a triunfar con sus consultas. Según Fernández, la idea es "enseñar a vivir la medicina de una manera diferente, vivir conciliando. Además de cambiar el modelo de relación médico-paciente, huyendo de que el profesional sea un mero transmisor de información".

La vía mediante la cual propone realizar este cambio de paradigma es la transformación digital, entendiéndola no solo como "el acto de digitalizar documentos y las tareas que se hacen en el día a día en el ámbito de la salud, sino transformando los procesos del trabajo diario, para mejorar al máximo la manera de atender a los pacientes gracias al uso de las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías".

Para poder lograr esto, Manuel Antonio Fernández habla de la necesidad de construir una nueva mentalidad en los profesionales de la salud. "Hay que recuperar la mentalidad de profesión liberal de la que siempre ha estado dotada la medicina, una independencia del sistema y que la relación médico-paciente esté libre del mayor número de injerencias posible", señala. A esto añade que estamos ante "un paciente 2.0, que está todo el día en internet. Si nosotros también estamos presentes ahí, podemos conseguir que los pacientes nos conozcan y finalmente acudan a nuestra consulta. Hay que perder el miedo a usar las tecnologías para practicar la medicina. Lógicamente no todas las especialidades pueden, las hay que requieren de la presencia del paciente para hacer una valoración exhaustiva pero, incluso en esas, también se pueden hacer revisiones rutinarias vía online", asevera. "Además –agrega- ahora que vamos a pasar una buena temporada confinados por el coronavirus y muchos vivimos de nuestra consulta, es el momento de dar el paso, perder el miedo y empezar a facturar, es hora de cambiar el paradigma, de atreverse a dar el salto, vivimos una época única y, de la misma manera que todo cambió con la telefonía móvil, ahora todo tiene que cambiar con la amplia tecnología de la que disponemos, es hora de perder el miedo en nuestra profesión".

La importancia de la presencia en Internet

En la actualidad, es fundamental estar presente en la red para cualquier tipo de empresa. Sin embargo, en el ámbito sanitario existen muchos profesionales a quienes les aterra aparecer en internet porque piensan que esto se traduce en venderse. El Dr. Fernández apunta que "no es necesario venderse, si no compartir contenido de valor que te haga llegar a tus pacientes potenciales".

Asimismo, hay otros tantos profesionales del mundo de la salud que prefieren abogar por los métodos tradicionales (Aseguradoras y/o el boca a boca) y otros que dicen no tener tiempo para tener presencia en internet. "Esto significa caer en tu propia trampa, ya que terminas trabajando para otros en lugar de para ti y además terminas viviendo para el trabajo", comenta Manuel Antonio.

Para empezar la andadura en Internet el doctor señala que el punto de partida es tener una web, "no es tan difícil estar en Internet, a día de hoy hay aplicaciones que te permiten crear tu propia página web en 24 horas. Para empezar a moverte en la red puede ser muy útil y poco a poco ir avanzando".

Ante todo esto lo más importante es tener en cuenta que "esto es una carrera larga y de fondo, además de saber que no es necesario estar todo el día trabajando en estos temas". Gracias a las nuevas tecnologías actualmente existe un gran abanico de herramientas que te permiten automatizar muchos procesos e ir recorriendo el camino de la transformación digital, sin tener que dejar tu vida personal a un lado.

Por último,"es muy importante tener una amplia presencia en medios y –señala el Neuropediatra- para ello hace falta contar con una buena estrategia de comunicación, es decir, tener una agencia de prensa que te gestione salir para que los posibles futuros pacientes tengan más confianza a la hora de contratar tus servicios".

De todas estas cosas y muchas más y de la mano de expertos en medicina y nuevas tecnologías, se hablará en el congreso virtual que tendrá lugar del 25 al 27 de mayo tendrá lugar y que será ya su segunda edición.

