Wonder World Media, agencia de marketing para startups y empresas, se une al movimento solidario frente al COVID-19

lunes, 23 de marzo de 2020, 10:32 h (CET) Son tiempos difíciles, que duda cabe. Especialmente para emprendedores y pequeñas empresas que ven como su crecimiento queda estancado. También son tiempos duros para los trabajadores, que llenos de incertidumbre permanecen en casa sin saber que les deparará el futuro. Sin saber si podrán mantener su puesto de trabajo o si se verán afectados por los ya famosos ERTES Y ERES Frente a la situación actual del COVID-19 Wonder World Media se une a la iniciativa de numerosas empresas para ofrecer apoyo y recursos de consultoría gratuitos a aquellos emprendedores y startups que lo soliciten

El Coronavirus ha venido para quedarse y se desconoce hasta cuando. Quizá un mes, quizá dos… nadie lo sabe.

Son tiempos para quedarse en casa, para pensar, para tratar de ordenar las ideas que rondan en la cabeza. Tiempo para muchos de análisis, de reducir la marcha y de valorar el trabajo realizado hasta ahora. Porque ahora sí hay tiempo.

Dicen que siempre hay que mirar el lado bueno de las cosas, quizá el mundo únicamente esta pidiendo un tiempo muerto, un respiro; quizá está ofreciendo la oportunidad a muchos de corregir los errores en los que nadie se fijaba porque se vivía a un ritmo frenético.

Por suerte, también es tiempo de imaginar, de hacer brainstorming. De las crisis, de las guerras, siempre surgen las mejores armas de contrataque y las mejores ideas. Tal vez porque se ve el abismo cerca y se intenta evitarlo por todos los medios. En estos tiempos de cuarentena, hay jóvenes y no tan jóvenes en casa haciendo cientos de bocetos con ideas que pueden hacer el día de mañana un mundo mejor. Porque en situaciones como esta, la única opción es reinventarse. Poner páginas web a funcionar, emprender, tratar de buscar soluciones a problemas que nunca se creyó que pudiesen surgir.

Entre las empresas que están tomando iniciativa están también: Ydray, empresa destinada al envío de archivos ha aumentado la capacidad de sus envíos de forma gratuita. Movistar ofrece gigas gratis y su plataforma de entretenimiento Movistar Plus ofrece también su contenido de forma abierta. Infojobs Academy realiza formación online gratuita y el grupo editorial Hearts permite el acceso gratuito a todas sus revistas. Y las plataformas como Startupexplore siguen ayudando a las startups a encontrar financiación para seguir creciendo. También las plataformas como Tubellezapp de cuidados personales, bienestar y belleza estan ayudando al sector profesional de centros de belleza, centros de estética, terapéutas y centros médico- estéticos a difundir su contenidos de marketing en sus canales contribuyendo así a generarles mayor tracción y beneficios

La agencia Wonder World Media atenderá las solicitudes via email exclusivamente

