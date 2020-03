Coronavirus: salir al quite

En esta tierra tan aficionada a la “Fiesta Nacional” y de la que ha salido últimamente grandes figuras del “Arte de Cúchares Empresarial”, deberían “salir al quite” del coronavirus todas esas grandes empresas multinacionales (ciento veintinisecuantas). Pero no por puro altruismo o filantropía demencial (ahorro muy significativo de impuestos, pues en lugar de pagar con el de Sociedades lo que les corresponde sólo abonan míseras cantidades, en algunos casos ni siquiera un 3% de sus beneficios), sino porque todos los españoles estamos ya cansados de sus múltiples atropellos laborales para enriquecerse, cuando no de sus usuras en el caso del establishment financiero. Es hora de que aporten unos miles de millones de los muchos que atesoran con su filibusterismo de muchos años. Hace mucha falta dinero para la Sanidad Pública, que, como dijo El Roto, “fue desmontada, pero cuando vino el virus la reclamaban”. Y el Estado, con casi ¡500.000 políticos!, más de 3,5 millones de funcionarios y 9,5 millones de pensionistas -suponiendo que el virus desaparezca pronto- difícil lo tiene para darle solución económica teniendo que atender también los miles de despidos que los “malvados” van a llevar a cabo aprovechando la situación teniendo en cuenta la contratación temporal y precaria mayoritaria del país. Quizás en esta ocasión sí que habrá que agradecer al Sr. de Inditex que se haya comprometido a mantener todo su empleo cuando pase la “fiebre de porcelana”. Pero, primero: ¿Por qué el Sr. de Cristian Lay (que se ha beneficiado -junto al tito de Francisco Fuentes- enormemente del dinero de los impuestos de todos los extremeños) no se pone a fabricar mascarillas, guantes y demás prendas de protección para sanitarios y personas afectadas en lugar de sujetadores y pulseritas o químicas de esas que explotan aun habiéndosele avisado de gravedad hasta en cuatro ocasiones?; y segundo: ¿Dónde están la Sra. del Santander (entre 12.000 y 18.000 millones de euros de ganancia cada año por muy mal que se le dé la usura) y los demás del gremio, que hasta la fecha nada han ofrecido? Más que suerte tienen con este gobierno (en parte neoliberal) que no toma la determinación de, cuando menos temporalmente, nacionalizar toda la Banca hasta que amaine “la fiebre” y el coronavirus sea derrotado. La salud es lo primero y, aparte de depurar responsabilidades y llevar adelante una auténtica “purga” de políticos incompetentes (caso del consejero extremeño de salud Sr. Vergeles o incluso de su presidente el Sr. Vara que deberían estar encausados por su desidia con la población extremeña en la que hay más de ¡400.000 pobres! de tan sólo un millón y algo de habitantes), se hace necesaria, sin pérdida de tiempo, mejorar las dotaciones de todo tipo a los hospitales (poniendo el dinero necesario) para que los sanitarios puedan cumplir su cometido con las suficientes garantías de no acabar -como ya está ocurriendo en muchos casos- peor que los afectados, lo cual sería más que una pandemia una atrocidad producto de la perfidia política inexcusablemente. Tienen que “salir al quite”, o “el Torero” terminará mal.