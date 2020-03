Megacity ofrece actividades para realizar con niños durante la cuarentena

Mantener ocupados a los niños, durante el tiempo que dure en confinamiento en casa, con juegos, manualidades y actividades educativas puede ser de gran ayuda Megacity, tienda online de material escolar barato, es consciente de que este tiempo con niños en casa no está siendo nada fácil. Por eso, recomienda una serie de actividades para que el confinamiento en casa sea más ameno y disfrutar con los más pequeños.

Tener recursos es importante para que las horas no se hagan eternas, los niños no se alteren y los padres no se agobien ni se agoten mentalmente. Hay que tener recursos tanto de entretenimiento como educativos para no perder el hilo de los colegios.

Actividades para realizar con niños:

- Espacio Creativo. Crear un espacio para que los niños puedan expresarse artísticamente hablando puede ser una buena opción para que dejen volar su imaginación. Es recomendable establecer un horario de Espacio Creativo e ir mandando tareas: Pintura con témpera, con tizas, con rotuladores, con palillos, rollos de papel higiénico… cualquier elemento que puedan aprovechar para hacer desarrollar su imaginación.

- La búsqueda del tesoro. Dibujar un plano de la casa detallado con los todos los elementos y esconder pistas en ella. Pistas fáciles y difíciles, así será un juego divertido y ameno para todos. El tesoro puede ser cualquier cosa que pueda tener contentos a los niños.

- Teatro de sombras. Recortar siluetas de cartulina y pegar en palos o bolígrafos. Con una linterna en la mano se puede crear un teatro de sombras. Buscar cuentos para representar y ponerse en el papel. Pueden comenzar los padres contándoselos a los niños y luego al revés.

- Jugar a voleibol. Con globos y un poco de imaginación. Una cuerda o una sábana para dividir el comedor o habitación, hinchar un globo, y solo faltará hacer dos equipos para jugar.

- Ideas con papel. Aviones de papel, origami… Se pueden buscar plantillas por internet y crear diferentes figuras para que los niños estén entretenidos y sean independientes un rato.

Efectivamente, aunque no son vacaciones y hay que seguir educando a los niños, hay tiempo suficiente para realizar actividades diferentes. Hay que organizar el día para que aprendan, se diviertan y disfruten. El desafío que todas las personas tienen es el no entrar en pánico ni sufrir agobios pues se va a necesitar mucha paciencia e imaginación para sobrellevar la cuarentena.

Los padres tienen que transmitir calma ante todo y apreciar y disfrutar de las horas en familia con juegos y actividades.

