Fake news sobre el apocalipsis

Viendo que, con ocasión del coronavirus, se está especulando con el fin de los tiempos, para evitar Fake news, se me ha ocurrido indagar sobre el tema y esto es lo que he encontrado:” la palabra original griega (apokálypsis) significa quitar el velo de algo que estaba escondido, revelar. En general, se acepta que su autor fue el apóstol Juan, aunque no hay unanimidad en esto. Es interesante ver que hay bendición para los que leen el libro y para los que escuchan y obedecen las profecías que este contiene. El libro de Apocalipsis es considerado un libro profético. Esto quiere decir que contiene predicciones de sucesos que acontecerían después de la visión. Algunas de las profecías escritas en él ya se han cumplido y otras no. En ellas se tocan siete temas principales: “1. Quién es Jesús y quiénes somos nosotros en él. 2.



Mensajes a las siete iglesias. 3. Visiones del cielo. 4. El fin de los tiempos- El hambre, las guerras, los desastres naturales, la persecución de la iglesia, la escasez y el colapso de la economía mundial son algunas de las cosas que menciona que sucederán en el fin de los tiempos. 5. Habrá gran tribulación y será difícil sobrevivir. 6. El juicio final. El paraíso restaurado. 7. Y el reinado de Cristo. El anhelo de Jesús es que todos lleguemos a ser parte de su familia.” Espero que le sirva de algo. Un cordial saludo.