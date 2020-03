​Modi y la India Pedro García, Girona Lectores

sábado, 21 de marzo de 2020, 08:19 h (CET) Lo leía hace unos días “Narendra Modi amenaza con hacer estallar la convivencia en la India” y es que parece que hay motivos para sospechar que con la reforma de la ley de ciudadanía el gobierno indio pretende declarar inmigrantes ilegales a millones de no hinduistas. Todo lo cual, simultáneamente, agrava las tensiones con Pakistán, echando por tierra los avances de los últimos años. Durante la visita del presidente de EE.UU., Modi no ha escuchado precisamente lo que necesitaría oír de la comunidad internacional. Trump quería aprovechar para obtener ventajas de Modi, pero la situación es muy inflamable y a nadie beneficia que termine de descontrolarse.











