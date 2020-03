​Ceniza y economía Valentín Abelenda Carrillo, Girona Lectores

Con el Miércoles de Ceniza comenzó el tiempo de Cuaresma, que el Papa ha pedido aprovechar para un diálogo abierto y sincero con el Señor, en lugar de caer en la charlatanería vacía superficial que a veces proponen algunos medios de comunicación. También invitaba Francisco en este tiempo a que sintamos compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias. Y en estos días por la grave crisis que estamos sufriendo por el coronavirus.

