Fallece Tomás Díaz-Valdés, descubridor de Ángel Nieto, por el coronavirus ​Díaz-Valdés, licenciado en ingeniería industrial, conoció al campeón '12+1' en los años sesenta, cuando este se presentó en su concesionario Derbi de Vallecas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 21 de marzo de 2020, 08:00 h (CET) El periodista deportivo Tomás Díaz-Valdés, descubridor del piloto Ángel Nieto, ha fallecido este viernes a los 78 años en un hospital de Madrid a causa de las complicaciones derivadas tras contraer el coronavirus COVID-19, ha confirmado AS, el medio en el que fue responsable de la sección de motor.



Díaz-Valdés, licenciado en ingeniería industrial, conoció al campeón '12+1' en los años sesenta, cuando este se presentó en su concesionario Derbi de Vallecas. En su taller mecánico ayudó al zamorano a convertirse en uno de los mejores pilotos de la historia, y más tarde se puso frente a la máquina de escribir para narrar sus hazañas deportivas.



Así, comenzó a seguir a Nieto por los principales circuitos como enviado especial a los Grandes Premios de AS, donde lideró su sección de motor hasta la década de los noventa. También fue el artífice de las publicaciones mensuales 'Top Auto' y 'Top Moto'.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.