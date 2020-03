​El éxito de las intervenciones de rinoplastia

Cada vez son más las personas que apuestan por la rinoplastia, ya sea de carácter estético o funcional. Este tipo de intervención se lleva realizando desde hace décadas, pero debido a las nuevas tecnologías y a las múltiples innovaciones en cirugía estética y plástica se han podido obtener cada vez mejores resultados. Hoy día existe más información que hasta hace unos años sobre este tipo de cirugía estética.



Tanto la intervención como el postoperatorio de este tipo de intervención quirúrgica son relativamente sencillos. Atendiendo a las indicaciones del especialista podrás olvidarte de cualquier tipo de marca o señal. Por ello, para conseguir que tu rinoplastia salga tan bien como esperas debes cumplir con los siguientes requisitos:



Tener con una cuidadosa evaluación preoperatoria, teniendo en cuenta los detalles anatómicos y morfológicos, así como tu historial médico.



No se recomienda la operación de rinoplastia a pacientes con inestabilidad psicológica o con cualquier otra alteración salubre. Esto es así porque el paciente se sometería a un cambio del cual tiene que ser consciente porque lo va a acompañar en su día a día.



Que la intervención y modificación nasal se desarrolle correctamente, para ello es fundamental contar con médicos especialistas con años de experiencia y antiguos pacientes que los avalen.



Cumplir con las recomendaciones postoperatorias como pueden ser la inmovilización y curación. A pesar de no suponer grandes dolores o malestar, tenemos que cumplir un periodo de recuperación antes de hacer vida normal.



Fomentar un buen desarrollo biológico durante el proceso de cicatrización, tanto de los tejidos como de los cartílagos y huesos. Debemos ser conscientes de que a pesar de ser una intervención aparentemente sencilla, no deja de ser una cirugía.



Es cierto que la rinoplastia es una de las cirugías estéticas y plásticas más complicadas pero debido a la gran experiencia de los mejores profesionales cada vez se consiguen resultados más exitosos.



Por ello, siempre se recomienda antes de acudir a cualquier clínica, informarse bien tanto de la operación como de la trayectoria profesional y de los distintos casos llevados a cabo por un médico especialista, obteniendo más información al respecto. Recuerda que las fotos que vemos en Internet no debe influirnos en la toma de una decisión tan importante, sino que debemos contrastar información y conseguir todos los relatos posibles de casos reales.



Pero ¿en qué consiste la operación de rinoplastia?

La rinoplastia es una intervención quirúrgica en la cual se modifica la posición, forma o tamaño de la nariz. Aunque últimamente la mayoría de los pacientes que se operan la nariz es por motivos estéticos, también se realiza con finalidad funcional, debido a problemas respiratorios vinculados con la deformidad o desviación del tabique nasal. De igual forma, la rinoplastia también se practica para solventar daños causados por accidentes en dicha zona.



Esta operación logra un rostro armonioso y natural, sin ningún tipo de marca. Logrando así resultados estéticos, sin olvidar nunca las necesidades de cada paciente, ya que cada caso es distinto y hay que actuar de una u otra manera. Hay que tener muy en cuenta la morfología de cada rostro. No es lo mismo una rinoplastia centrada en el tabique nasal que en la punta de la nariz.



De esta forma podemos volver a recuperar nuestra confianza y autoestima, dejando todo tipo de complejos atrás. Si es cierto que no se recomienda realizar esta operación en menores de 15 años, ya que su morfología fácil todavía se está desarrollando. Actualmente la rinoplastia destaca en un amplio rango de edad, abarcando desde los 16 hasta los 40 años.



Si estás dentro de la edad mínima aconsejable para someterse a una rinoplastia, posees un buen estado de salud, además de una estabilidad psicológica y ninguna patología que pueda dificultar el proceso, atrévete a cambiar tu vida y a gozar de un completo bienestar. Consigue más información y disfruta del día a día, sin frenos.