El coronavirus dispara el uso del teléfono móvil La necesidad de comunicarse con familiares y amigos ha aumentado en un 53% el uso del móvil para llamadas y para aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y de video conferencia como Hangouts o Skype

viernes, 20 de marzo de 2020, 18:36 h (CET)

viernes, 20 de marzo de 2020, 18:36 h (CET) El teléfono móvil y las Redes Sociales son una tabla de salvación para los millones de españoles confinados en sus hogares por el Estado de Alarma decretado para frenar la pandemia del Coronavirus. Según la consultora Smartme Analytics, en la última semana se ha disparado el uso del teléfono, que aumentó casi una hora al día, llegando ya a las 3 horas y 24 minutos de media por persona.



Este incremento está relacionado con dos factores relacionados con el aislamiento. El primero, es la necesidad de comunicarse con familiares y amigos, que ha aumentado en un 53% su uso para llamadas y para aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y de video conferencia como Hangouts o Skype, respecto a la semana anterior.



El segundo factor es la necesidad de entretenimiento. Así, el uso de juegos en el móvil ha crecido ligeramente, con casos como Clash of Clans, Township o el Parchís, que han visto un incremento en su uso de hasta un 60%, y también las Redes Sociales, que han subido un 21%.



Además de un confinamiento obligado, el Estado de Alarma ha provocado el cese de muchas actividades y no pocas limitaciones para muchos negocios, que el estudio también refleja. Es el caso de sectores como la Moda, el Retail y los Viajes, donde el uso de las app móviles han caído en picado, según el estudio de Smartme Analytics.



La Moda ha sido el sector más castigado, con una caída media del 22% en su uso en el canal móvil. De hecho, algunos de sus grandes protagonistas como Zara o Women’s Secret han sufrido caídas de más del 50%, y otros grandes players como Vinted han perdido también un 26%.



En el caso de los Viajes, el uso de sus aplicaciones ha bajado casi un 21%, colocándolo como el segundo que más uso ha perdido durante esta pasada semana, seguido por Retail que, pese a los excelentes resultados de los supermercados, como sector ha perdido hasta un 18% de su uso.

