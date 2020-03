En iSocialWeb siguen este método de trabajo desde el primer día, en el que los empleados desempeñan su jornada laboral en sus hogares sin necesidad de compartir oficina. Esto aporta múltiples ventajas para los trabajadores, su entorno familiar y la empresa, entre las que destacan:



Mayor autonomía. Se obtiene una mayor libertad a la hora de organizar el trabajo diario y realizar las tareas asignadas.



Mejor conciliación familiar. Es un método ideal para mejorar la conciliación familiar y poder pasar más horas con los tuyos.



Ahorro económico. Tanto para el trabajador como para el empresario. El teletrabajo permite que se ahorre en desplazamientos, alquiler de oficinas, facturas de luz, electricidad, o Internet, entre otros.



Mayor productividad. El teletrabajo mejora el estado de ánimo del trabajador y, por tanto, esto suele generar una mayor productividad.



Buen ambiente laboral. Los empleados están más cómodos con su metodología de trabajo y, como consecuencia, se genera un buen clima laboral que es idóneo para optimizar procesos y conseguir equipos de trabajo más cohesionados.



Atrae más talento. El lugar de residencia ya no es un problema para los puestos de teletrabajo. Personas con talento de cualquier parte del mundo pueden incorporarse a tu empresa si se apuesta por este modelo.



Debido al coronavirus, una gran mayoría de empresas han tenido que sumarse al teletrabajo. Este puede ser un cambio complicado de gestionar, sin embargo, con el paso de los días, empezarás a descubrir todos los beneficios que este modelo puede ofrecer.



Cinco tips para trabajar en casa de forma eficiente y productiva





En ISocialWeb pretender ayudar a que las personas se acostumbren al teletrabajo. Así, durante esta cuarentena, los profesionales podrán trabajar igual (o mejor) que cuando van a la oficina. Por este motivo, facilitan algunos buenos consejos con los que ayudar a las personas a organizar su jornada laboral desde sus casas.



Crea un espacio de trabajo en tu casa. Evita poner el ordenador en el comedor y crea un “despacho” en algún rincón de tu casa. Evita trabajar desde el sofá y estar cerca de distracciones como la televisión.



Arréglate por las mañanas. Vístete, desayuna y empieza a trabajar. Así, habrás eliminado el sueño de forma completa y estarás totalmente preparado para la jornada.



Mantén tu horario. Sigue cumpliendo tu horario de trabajo de forma habitual sin olvidar los descansos para el desayuno y la comida.



Planning diario. Lo mejor es que, antes de empezar a trabajar, realices un planning con todo lo que debes hacer durante ese día. Así, tendrás clara la jornada que te espera y evitarás distracciones.



No te distraigas. Durante tu horario laboral estás trabajando así que no aproveches el tiempo para hacer tareas de casa o salir a comprar. También es recomendable que avises a tus familiares para que no te distraigan mientras estás trabajando.



El coronavirus ha forzado a las empresas a realizar un cambio en su metodología de trabajo. Pero esto no tiene por qué afectar a la productividad. De hecho, si se tienen en cuenta estos consejos es posible disfrutar de una jornada laboral muy eficiente. Tan solo es necesario aprovechar las ventajas del teletrabajo y empezar a descubrir una nueva manera de trabajar sin necesidad de moverse de casa.