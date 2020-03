La app Quiero cuidarme Más ya está disponible para dar consejo clínico gratuito SEMI y semFYC apoyan la iniciativa con un llamamiento a sus médicos para que destinen parte de su tiempo de manera altruista para descongestionar las urgencias Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 20 de marzo de 2020, 18:31 h (CET) La app Quiero cuidarme Más ya está disponible para ofrecer a los usuarios consejo clínico gratuito por parte de médicos voluntarios, dentro de la iniciativa #MédicosfrentealCOVID.



Los usuarios que quieran hacer uso del servicio gratuito de telemedicina pueden descargarse la app que ya está disponible para Android y, en breve, lo estará para IOS.

Casi 500 médicos de toda España se han inscrito ya en la plataforma Medicosfrentealcovid para ofrecer de manera altruista su tiempo libre o de cuarentena para ayudar a descongestionar las urgencias hospitalarias, y prevenir posibles situaciones de colapso. Cabe resaltar que dicha iniciativa está enfocada a despejar dudas ante casos leves o síntomas menores y que, en ningún caso, pretende sustituir la atención urgente que puedan necesitar casos graves que requieran soporte y valoración presencial.

Tanto la plataforma para los médicos como la app para los usuarios son una adaptación de los servicios de salud digital de Grupo DKV, que la compañía ha puesto en abierto, de manera gratuita, a disposición de las autoridades sanitarias y los profesionales, y que facilita la posibilidad de poner en contacto a personas que necesiten realizar consultas clínicas con facultativos, por chat o teléfono, siempre de forma segura y confidencial. La base tecnológica de la plataforma ya existe y está testada por lo que no es necesario ningún tiempo de desarrollo e implantación.

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) se unen a la iniciativa #MédicosfrentealCOVID del Grupo DKV conscientes de la extraordinaria situación que se vive a causa del COVID-19 y, por ello, con la colaboración desinteresada de Grupo DKV, están animando a sus socios a ofrecer su tiempo libre o de cuarentena para brindar voluntariamente consejo médico a quienes más lo necesitan haciendo uso de las posibilidades de la “telemedicina”, que ayuda a reducir los contagios al evitar los desplazamientos a los centros sanitarios.

El grupo DKV garantiza la seguridad y confidencialidad de la información y de los datos y se compromete expresamente a no utilizar de manera alguna la información que pudiera intercambiarse durante estas consultas, así como a borrar completamente toda la información clínica almacenada durante estos días de su app. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.