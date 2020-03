Italia registra un récord de 475 muertes en un día por coronavirus En la ciudad de Bérgamo, se requirió la presencia de soldados para transportar decenas de ataúdes debido a que el crematorio de la ciudad no pudo dar abasto con los fallecimientos a causa del virus Redacción Siglo XXI

viernes, 20 de marzo de 2020, 18:27 h (CET) El número de muertos por la pandemia de coronavirus en todo el mundo se aproxima a los 9.000, con más de 221.000 casos confirmados, mientras que los Gobiernos de todo el mundo disminuyen progresivamente la actividad económica e imponen medidas de confinamiento en las ciudades con el objetivo de frenar la propagación de la enfermedad.



En una señal positiva, por primera vez el miércoles no hubo reportes de nuevos contagios locales en la provincia de Hubei, en el centro de China, donde el virus apareció inicialmente. Por el contrario, Italia ha reportado un récord de 475 muertes en las últimas 24 horas.



En la ciudad de Bérgamo, se requirió la presencia de soldados para transportar decenas de ataúdes debido a que el crematorio de la ciudad no pudo dar abasto con los fallecimientos a causa del virus. Al menos 91 personas murieron en Bérgamo y la unidad de cuidados intensivos del hospital no dispone de suficientes camas.

