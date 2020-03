AUARA lanza crowdfunding para donar botellas de agua a hospitales con enfermos por coronavirus Comunicae

viernes, 20 de marzo de 2020, 14:40 h (CET) La empresa social ha donado ya 65.000 botellas a 27 hospitales de Madrid, Cataluña y Castilla y León. Con las microdonaciones pide ayuda a la ciudadanía para poder responder al aluvión de peticiones recibidas en las últimas horas. El domingo es el Día Mundial del Agua, que con las recomendaciones del lavado frecuente de manos para frenar la pandemia, recuerda, ahora más que nunca, la importancia de disponer de este recurso La empresa social AUARA, que comercializa agua mineral y destina el 100% de sus dividendos a generar agua potable en países en vías de desarrollo, ha trasladado temporalmente su fin social a los hospitales españoles, desbordados por la cantidad de enfermos de coronavirus y su falta de recursos. Además de elementos de protección para el personal sanitario, se necesitan botellas de agua desechables, para ellos y para dárselas a los enfermos, minimizando los riesgos de contagio. Por ello, la compañía ha lanzado la campaña de crowdfunding solidario #AguaparaHospitalesCOVID19 (www.contraelcoronavirus.org/aguaparahospitales), con la que llama a la colaboración de la ciudadanía para poder seguir donando todas las botellas que les sean demandadas desde los centros hospitalarios.

Hasta el momento, AUARA ha donado más de 65.000 botellas de agua a casi una treitena de hospitales, entre ellos nueve de la Comunidad de Madrid (La Paz, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Infanta Leonor, Universitario La Moraleja, Infanta Elena de Valdemoro, Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Universitario de Móstoles y Severo Ochoa de Leganés), 13 de todas las provincias de Castilla y León, y el Vall d’Hebron de Barcelona. En los últimos días, a través de las redes sociales ha recibido un aluvión de solicitudes, y ahora piden ayuda para poder hacer frente a los costes de las donaciones.

"Todo empezó de forma espontanea el viernes pasado, cuando una enfermera nos hizo llegar por WhatsApp una petición de botellas de agua para su hospital. Hicimos una publicación en la que nos ofrecimos a donar agua a otros hospitales. Vimos que tenemos algo que nuestros enfermos necesitan, y quisimos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a mejorar su situación. Pero ya no damos abasto solos. Con esta campaña de crowdfunding pedimos ayuda a la población para poder responder a toda la demanda que estamos recibiendo. Aunque la Administración está tomando medidas en este sentido, necesitamos la colaboración público-privada para cubrir la demanda", explica Antonio Espinosa de los Monteros, CEO y cofundador de la compañía.

La campaña, que se ha lanzado hoy a través de la plataforma StockCrowd, permitirá a AUARA cubrir el precio de coste de producción y distribución de las botellas hasta cualquier hospital del país con necesidad. Los ciudadanos que deseen contribuir a la causa podrán hacerlo desde una cantidad mínima de 5€. Cada euro donado supondrá 5 litros de agua embotellada para hospitales.

El domingo es el Día Mundial del Agua

Esta situación se produce, precisamente, en la antesala de la celebración del Día Mundial del Agua, que tendrá lugar el próximo domingo, 22 de marzo. Este año, Naciones Unidas había elegido la influencia del cambio climático en las reservas de agua potable del planeta como tema central de concienciación. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha obligado, necesariamente, a cambiar el foco, y hoy el objetivo de la ONU es concienciar a la población mundial que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos un papel que desempeñar, con responsabilidad, seguridad y solidaridad.

"Ahora más que nunca, nos damos cuenta de la importancia del agua y el saneamiento. Nos están pidiendo que nos lavemos las manos varias veces al día, algo que para millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable es un lujo. La paradoja es que estos días no necesitamos mirar hacia otros países para pensar en la escasez de agua, sino que tenemos la necesidad muy cerca: en los hospitales desbordados a causa del coronavirus", apunta el cofundador de AUARA.

