Cione lanza medidas para apoyar a sus socios ante la crisis del coronavirus

jueves, 19 de marzo de 2020, 16:20 h (CET) Los ópticos de Cione están orgullosos de pertenecer a una cooperativa que, siempre, pero especialmente en momentos de crisis, pone por delante de cualquier interés particular las necesidades de sus socios y les ofrece facilidades para hacer frente a las adversidades Madrid. 19 de marzo de 2020. De acuerdo con su modelo cooperativo, y solidario, de gestión, Cione Grupo de Ópticas, está siempre, y especialmente ante las crisis, al lado de sus socios. “Al igual que en tiempos de bonanza la misión de la cooperativa es la de trasladar los márgenes de una buena gestión a los socios, en el excepcional estado de alerta en el que se encuentra el país, la unión, más que nunca, hace la fuerza. En momentos como éste, contar con un colectivo que te arropa, es fundamental”, valora Miguel Ángel García, director general de Cione Grupo de Ópticas.

Los ópticos de Cione están orgullosos de pertenecer a una cooperativa que, siempre, pero especialmente en momentos de crisis, pone por delante de cualquier interés particular las necesidades de sus socios y les ofrece facilidades para hacer frente a la adversidad. “Esta es la esencia del modelo cooperativo. Cione siempre a lado de sus ópticos”, subraya García.

Para ayudar a los socios a soportar la pesada carga que implica la reducción significativa de las ventas por la crisis del coronavirus, la cooperativa ha adoptado de manera inmediata un paquete de cuatro medidas. Además de dar facilidades de pago, la cooperativa de ópticos que hablan con ópticos y se preocupan por ópticos, mantiene activo un servicio de información a sus socios en el que recoge de manera inmediata todas aquellas cuestiones prácticas o económicas que puedan serles de utilidad en estos momentos.

Así, en primer lugar, Cione ha anunciado que todos los socios van a poder hacer frente a su factura de marzo en cuatro plazos, algo para lo que la cooperativa cuenta con el apoyo de proveedores aliados, así como de una de las principales entidades financieras españolas, como es Bankia. El hecho de contar con una única factura centralizada, y no desglosada por proveedores, permite que los beneficios de esta medida se extiendan a toda la actividad comercial de óptico, y no la limiten a su interacción con uno o varios proveedores concretos.

En segundo lugar, y con efecto inmediato, los socios de Cione tienen la posibilidad de canjear los Euros Cione, obtenidos a partir de bonificaciones por compras de producto en la cooperativa, para efectuar cualquier pago en la cooperativa o recibir cualquier servicio.

Asimismo, la cooperativa ha puesto en marcha un Sistema de Comunicación Permanente para mantener a sus socios al tanto de todas las noticias importantes del sector, de las medidas que va aprobando el gobierno para beneficiar a los autónomos y PYMES en este periodo, de las recomendaciones a seguir con sus entidades bancarias habituales, así como de otras cuestiones que puedan afectarles en cualquier ámbito.

Por último, y dentro de este primer paquete de medidas, Cione pone en marcha su programa de gestión de localización de ópticas para aquellos pacientes que no sepan dónde acudir si tienen alguna urgencia sobre salud visual y auditiva y un servicio de envíos al domicilio del óptico o al domicilio de sus clientes.

El equipo de Cione trabaja sin descanso, adaptándose a las circunstancias cambiantes de la crisis, para implementar otras ayudas, con el fin de apoyar a los ópticos de la cooperativa, que se trasladarán a los socios a medida que se vayan aprobando. “En los 50 años de historia de esta cooperativa, Cione ha demostrado resiliencia y flexibilidad para adaptarnos a entornos complicados y situaciones cambiantes, saliendo victoriosos de cada desafío. Hoy, como siempre, es un orgullo pertenecer a una organización como Cione, que siempre responde cuando más falta hace”, valora Javier González-Miro, presidente de la cooperativa.

