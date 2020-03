Las 5 tendencias para amueblar y decorar los hogares en la primavera 2020, según Instituto de Valoraciones Comunicae

jueves, 19 de marzo de 2020, 16:01 h (CET) La tecnología, la sostenibilidad, la simplicidad, la flexibilidad y la funcionalidad protagonizarán la forma de amueblar una vivienda con la llegada del buen tiempo Uno de los mejores momentos para modificar la decoración del hogar es aprovechar los cambios de estación, especialmente en marzo con la llegada de la primavera, cuando se pasa del mal tiempo al bueno, coincidiendo con fechas tan señaladas como el 20 de marzo, día internacional de la felicidad. Quizás basta con pintar las paredes con colores claros o pasteles, o cambiar los muebles a unos más modernos y funcionales, etc. Si bien es cierto que el proceso de remodelar o reformar el hogar puede ser tedioso, los resultados -en la mayoría de los casos- acaban siendo muy positivos y gratificantes.

Conscientes del impacto que tienen los nuevos hábitos de la sociedad y el uso de la tecnología, los expertos de la entidad de tasación Instituto de Valoraciones han analizado las tendencias de decoración para la primavera 2020 y algunas fuentes de inspiración para coger ideas:

Funcionalidad más allá de estilo.

Tanto en hogares pequeños como en aquellos más espaciosos la tendencia en decoración se dirige hacia la simplicidad y el aspecto funcional de los muebles. Ya no vale con que los muebles queden bien, sino que, además, deben tener una función y cumplir un objetivo. Sobre todo, para los pisos más pequeños que se ubican en las zonas centro de las ciudades, se hace especialmente importante cuidar que cada cosa tenga su razón de ser. Por ejemplo, cada vez se ven más las camas desplegables que pueden guardarse cuando no se usan, ahorrando así espacio para integrar otros muebles.

Los wallpapers (papel de pared) ya no son tendencia

Donde antes se decoraban las paredes con wallpaper, hoy en día es cada vez más común el toque original o industrial de las construcciones. Las paredes de piedra, ladrillo o madera dotan a los espacios de un toque de modernidad que los hace únicos. También, otros materiales de construcción como el metal se están utilizando como piezas de mobiliario para separar ambientes, en lámparas, marcos de puertas, muros de carga y más. De la misma forma toman protagonismo los elementos de decoración de colores metalizados como el dorado, plateado o rosa. Resulta también interesante la mezcla de diferentes materiales en suelos, paredes, mobiliarios y detalles como, por ejemplo, cocinas con suelos de cemento y colores oscuros casi negros en paredes.

Muebles sencillos, de estilo neutro y modulares

Para amueblar una vivienda que se destina al alquiler, por ejemplo, es importante que su estilo sea actual y que entre por los ojos a los posibles interesados. En este caso, se debe intentar amueblar la vivienda con muebles sencillos, de estilo neutro y a poder ser, modulares. Así, se podrán adaptar y personalizar periódicamente. Para esto, lo mejor es utilizar muebles multifuncionales que ofrecen versatilidad y flexibilidad y limitar al mínimo la decoración permitiendo que el inquilino la personalice según su propio estilo.

Lo eco toma relevancia, también en el interiorismo

Las construcciones comenzarán ya a ser más sostenibles por ley, y de la misma forma, en el interior de la vivienda, se va también extendiendo el estilo de vida eco y sostenible. La variedad de textiles orgánicos es cada vez más amplia y existen, incluso, muebles hechos con fibras vegetales. De la misma forma, se va imponiendo la tendencia de recuperar, reciclar y reutilizar muebles, ya sea mediante un cambio de imagen revistiéndolos o tapizándolos, o mediante el uso de materiales industriales para darles otra vida. También, se ve ya la tendencia de actualizar paredes o “repararlas” dejando a la vista la imperfección del brochazo.

Casas con domótica donde cada cosa tiene su lugar

Gracias a los asistentes de voz y los muebles inteligentes las casas son cada vez más Smart e incluyen diversos dispositivos que pueden verse o no, pues en muchos casos pasan desapercibidos como parte de la decoración. Se trata en cualquier caso de aumentar esa funcionalidad de los muebles. La tecnología está revolucionando la forma de vivir y también la manera de disponer los hogares. Se ven ya chimeneas eléctricas, muebles que incluyen enchufes para cargar dispositivos o cargadores inalámbricos, lámparas y bombillas inteligentes que se pueden controlar desde el móvil o con comandos de voz y mucho más. El 2020 será un año importante de revelación para los nuevos avances tecnológicos para el hogar.

La inspiración más allá de las revistas

Las tendencias cambian muy rápidamente, según la temporada del año o incluso según la ubicación geográfica. Por eso, los expertos de Instituto de Valoraciones recomiendan procurar ser fiel al estilo personal de cada uno estando atentos a todas las fuentes de inspiración, que van más allá de las revistas o los medios online. Por ejemplo, de las series de televisión se pueden coger ideas en las escenografías originales; también, viajar a lugares exóticos puede despertar la inspiración de incluir las tendencias del minimalismo sueco, los muebles marroquís especiales o sus tapicerías, etc. Los restaurantes, museos y hasta el arte son también fuentes de inspiración. Por último, no se puede omitir la relevancia que han tomado las plataformas como Pinterest o Instagram, en las que se pueden conseguir millones de ejemplos para decorar y transformar las viviendas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Agentes sociales de Atención a la Dependencia reclaman suministro de EPIs ante posible colapso del sistema Factorenergia lanza la tarifa #QuédateEnCasa con un descuento excepcional del 25% Nuevas medidas de apoyo económico para paliar la crisis del Covid-19 Schréder presenta su etiqueta Circle Light LzLabs firma un acuerdo con la Unidad de Negocio de Capgemini en España modernizando las apps mainframe