GLOBALFINANZ ofrece su chat médico gratuito por la crisis del coronavirus

jueves, 19 de marzo de 2020, 16:13 h (CET) La app gratuita de GLOBALFINANZ permite chatear 24 horas al día, 365 días al año, con profesionales médicos de distintas especialidades. Cualquier usuario puede descargarla y resolver sus dudas de salud, para así evitar salir de casa y romper la cuarentena por el coronavirus El pasado 14 de marzo, el Gobierno de España decretó el estado de alarma en todo el país por la expansión del coronavirus. Se han restringido los desplazamientos y se ha pedido a todos los españoles que permanezcan en sus casas, salvo casos de extrema necesidad.

En este contexto, muchos ciudadanos intentan aplazar sus visitas al médico cuando se trata de asuntos leves. Así, evitan colapsar los servicios de salud y ayudan a que los profesionales puedan centrarse en combatir el coronavirus. No obstante, la salud siempre es lo primero y nadie debería estar preocupado mientras dure el estado de alarma.

Por este motivo, Globalfinanz, correduría de seguros líder en seguros de vida y salud a través de internet (www.elmejorsegurodevida.com, www.todosegurosmedicos.com, www.vidamujer.es, www.segurodevidahipoteca.es, www.segurodevida.es), creó su app Globalfinanz, que pone a disposición de todos los ciudadanos su aplicación con chat médico gratuito.

Consultas a cualquier hora

La app ofrece el chat médico líder en España, en tiempo real y con profesionales de la salud, que resolverán cualquier duda de los usuarios. Quienes descarguen la aplicación podrán hablar sin ningún coste con médicos y expertos de distintas especialidades:

— Medicina general

— Nutrición y dietética

— Pediatría

— Psicología

— Cardiología

— Ginecología

— Sexología

— Entrenador personal

El chat médico de GLOBALFINANZ permite contar con la ayuda de profesionales de la salud en un momento muy duro para los ciudadanos. Los españoles deben permanecer en casa hasta, al menos, el próximo 29 de marzo. Eso puede resultar muy difícil, mental y físicamente, incluso para una persona sana.

Para sobrellevar esta situación, los usuarios que descarguen la aplicación podrán hacer consultas a psicólogos, pediatras, nutricionistas e, incluso, entrenadores personales. La salud física y mental puede resentirse mucho en una situación de estrés e incertidumbre como la actual, por lo que disponer de ayuda profesional sin salir de casa es esencial. Cuidar la alimentación, mantenerse activos y vigilar la salud de los más pequeños puede ser un poco más fácil.

Además, la propagación del coronavirus ha supuesto la cancelación de revisiones, citas e intervenciones médicas en todo el país. Los ciudadanos afectados ya no tienen por qué esperar al fin del estado de alarma para resolver sus dudas: un especialista les atenderá 24 horas, 365 días al año, a través de la aplicación de GLOBALFINANZ.

Un funcionamiento sencillo e intuitivo

Los profesionales que se encuentran online y disponibles para chatear se marcan con un punto verde. De media, apenas tardan 2 minutos en responder. Todos indican la hora hasta la que se puede contactar con ellos.

Si están offline, aparece junto a su fotografía un punto rojo, aunque se les puede enviar un mensaje igualmente para cuando vuelvan a estar disponibles.

Comparador de seguros

La aplicación ofrece también un completo comparador de seguros de salud y de vida. Los usuarios que deseen contratar alguno de estos productos verán fácilmente la oferta disponible según sus preferencias y necesidades. De esta manera, podrán escoger qué póliza se ajusta a sus circunstancias (y a su presupuesto) sin necesidad de navegar por una infinidad de páginas web.

Para utilizar el comparador de seguros de salud, solo hace falta introducir el número de personas que se quiere asegurar (por ejemplo, los 4 miembros de una familia), el código postal y el número de teléfono. También hay que marcar si se es autónomo o no. Solo con esa información, el comparador ofrece las distintas ofertas de seguros de salud que se adaptan al usuario, para que este solo tenga que escoger la mejor.

En cuanto a los seguros de vida, hay que insertar el capital que se quiera asegurar (o calcularlo directamente desde la app) y la fecha de nacimiento. Con estos datos, el comparador ofrecerá las distintas pólizas que permiten asegurar ese capital y los precios y características de cada una de ellas.

Un regalo sin ninguna obligación

La aplicación de Globalfinanz es totalmente gratuita para aquellos que se la descarguen y acepten recibir información comercial sobre seguros. Está disponible en App Store y Google Play.

Para descargar la app desde el móvil, puede hacerse directamente pinchando en el siguiente enlace https://globalfinanzprod.pwlnk.io/~dg, y seguir las indicaciones de registro.

Si este mail se lee desde el ordenador, hay que seguir los siguientes pasos en el teléfono movil:

a) Para usuarios de móviles Android:

Acceder a Google Play Store. Buscar «Globalfinanz chat médico gratis». Pulsar en «descargar» e iniciar el proceso de instalación. Insertar el teléfono móvil. Se enviará un SMS con un código para completar el registro. Una vez instalada, aparecerá el chat con todos los médicos disponibles para iniciar la conversación. b) Para usuarios de Iphone:

Acceder a App Store. Buscar: «Globalfinanz». Pulsar en «descargar» e iniciar el proceso de instalación. Insertar el teléfono móvil. Se enviará un SMS con un código para completar el registro. Una vez instalada, aparecerá el chat con todos los médicos disponibles para iniciar la conversación. Globalfinanz desea lo mejor para todos.

