Qida brinda su red de más de 600 cuidadores y sus servicios sanitarios a hospitales y centros de salud

jueves, 19 de marzo de 2020, 15:16 h (CET) La compañía, especializada en la atención domiciliaria de personas mayores y dependientes, está también trabajando actualmente ofreciéndose para ir de la mano con el sistema sanitario y social para colaborar en su descongestión y tratar de ofrecer la mayor atención a quienes más lo necesitan Qida, la startup española de impacto social, que nació a principios de 2018 con la misión de hacer posible que las personas mayores o dependientes pasen más tiempo en casa bien cuidadas, pone a disposición de los hospitales, residencias y centros sanitarios todos sus servicios integrados por más de 600 cuidadores y cuidadoras especializados en la atención domiciliaria de personas mayores y colectivos vulnerables.

“Es una medida que podrá reducir los tiempos de estancia hospitalaria, lo que podrá permitir acelerar las altas de pacientes agudos que puedan ser atendidos en casa, con la ayuda de nuestros profesionales cuidadores”, afirma Oriol Fuertes, CEO de Qida. Para permitir el acceso a este servicio, la compañía ha reducido sus precios para dichos servicios.

Asimismo, Qida está también trabajando actualmente para ir de la mano con las administraciones y con el sistema sanitario y social nacional para impulsar su descongestión y tratar de ofrecer la mayor atención a aquellos que lo necesitan. “Es vital trabajar juntos y coordinados en todos los ámbitos del sistema para garantizar la mejor atención sanitaria de la población. Debido el aumento de las necesidades sociales y sanitarias, es clave desarrollar una adecuada coordinación entre los profesionales de los ámbitos asistenciales social y sanitario para ofrecer protección, sobre todo a los colectivos más vulnerables, especialmente a personas mayores y con limitaciones en su autonomía”,señala Oriol Fuertes.

La compañía se ha convertido estos días en una fuente informativa sobre el cuidado a domicilio de los más mayores y de ayuda social. Para ello, ha reforzado su línea de atención directa para resolver cualquier duda al respecto, y ha puesto en marcha una serie de medidas internas para prevenir la propagación del Covid-19, como asegurarse de que sus cuidadores no tienen síntomas antes de realizar cualquier servicio de atención domiciliaria, así como el teletrabajo para todo su equipo de profesionales en oficinas.

“Es igual de importante seguir las recomendaciones del profesional, como no saturar el sistema de salud. Es por ello que desde QIDA proveeremos información para ayudar entender cómo actúa el Covid-19 y, como actuar en el cuidado de las personas de la tercera edad”,destaca el CEO de Qida, quien además muestra un gran agradecimiento por la gran labor llevada a cabo estos días por su equipo, así como por todos los profesionales de centros gerocultores y personal de atención directa diaria.

