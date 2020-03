El turismo en España se frena debido al Coronavirus Comunicae

jueves, 19 de marzo de 2020, 15:20 h (CET) Las cancelaciones de grandes eventos, reservas hoteleras, guías turísticos, vuelos o visitas guiadas hacen frenar en seco al sector del turismo según la Agencia de turismo activo Hommter Con 14600 casos de coronavirus Covid-19 confirmados en España y 631 muertos, las agencias de viajes reciben continuas llamadas para cancelar o, en algún caso, aplazar los viajes contratados.

El turismo, el gran pilar de la economía española, está viendo tambalear sus cimientos a causa del Covid-19 y haciendo que empresas del sector de la talla de Meliá, Air Europa o Iberia se enfrenten a pérdidas millonarias. El turismo supone para España el 12% del PIB y el año pasado solo en los meses de marzo y abril, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, el país recibió 12,8 millones de turistas, lo que supuso un ingreso de 13.100 millones de euros.

El estado de alarma decretado por el coronavirus ha provocado de cierre de los hoteles y una oleada de cancelaciones en España, haciendo temblar las reservas hoteleras y las actividades de turismo activo de españoles debido a que no puede haber ni turismo ni viajes de empresa.

Según las cifras que manejan los hoteleros y las agencias de viajes, en las últimas semanas se han acelerado el número de cancelaciones y las reservas para esta Semana Santa han descendido ya un 20% por culpa del virus. En el caso de las agencias de viajes, la asociación UNAV cifra en un 50% la caída de ventas desde que comenzó la crisis del coronavirus.

Bel Oliver, la secretaria de estado de Turismo, reconocía en rueda de prensa que el Coronavirus tendrá “un impacto directo sobre el turismo y sobre la economía de toda España”. El 13 por ciento del PIB y del empleo en España proviene del sector turístico y la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s ya ha recortado en cuatro décimas porcentuales su estimación de crecimiento del PIB nacional para este año al 1,3%.

Desde la plataforma de turismo activo Hommter, pide tranquilidad para frenar el pánico y por tanto las cancelaciones, tras el análisis de diferentes fuentes y la información recopilada de profesionales del sector salud como El Doctor Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona comenta que es "esperable que en las próximas semanas la situación se estabilice en China, donde se da el 98% de los casos de esta enfermedad y no veo necesario modificar los planes de viaje a ningún destino".

Por su parte, las aerolíneas están registrando caídas históricas en la bolsa por el brusco descenso de las reservas. Ryanair pierde un 7% de su valor, Easyjet un 7,2%, IAG un 8,5%, Lufthansa, ha paralizado las contrataciones y realizó un ajuste de personal por el descenso de la actividad, cae un 6,5% y Air France un 7,4%.

Con una tendencia de reservas superior a 2019, desde hace quince días se comenzaron a registrar descensos, cuando salieron las primeras noticias importantes. "La cancelación del Mobile World Congress hizo de altavoz sobre España: a partir de entonces, notamos bajadas de conversión. Eso, sumado al aumento de las cancelaciones, nos da un descenso en reservas netas del 35%".

Tras la declaración del estado de Alerta se aprobaron Medidas de apoyo al sector del turismo, ampliando la línea de financiación prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook se amplía a todas las empresas y trabajadores autónomos con domicilio social en España que estén incluidos en los sectores económicos definidos en la Disposición Adicional primera de este Real Decreto-ley y contará con 200 millones de euros adicionales a los previstos inicialmente en el citado artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre. La partida presupuestaria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de garantía del 50% de los créditos dispuestos de la línea ICO, se amplía de los 100 millones de euros iniciales hasta los 200 millones de euros para dar cobertura a la línea de financiación ampliada de hasta 400 millones de euros, ajustándose los importes presupuestarios correspondientes en cada año a estos nuevos límites.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.